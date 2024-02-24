به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، منابع فلسطینی از حمله جدید جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به شرق شهر غزه خبر دادند.

جنگنده‌های رژیم صهیونیستی منطقه الشعب در شرق غزه را بمباران کردند.

منابع فلسطینی از شهادت سه فلسطینی در خان یونس خبر دادند.

۳ فلسطینی در مناطق غربی شهر خان یونس در جنوب نوار غزه، به ضرب گلوله تک‌تیراندازان ارتش رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند.

پیش از این اشرف القدره سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد: بیش از یک میلیون نفر در نوار غزه دچار سو تغذیه هستند. رژیم اشغالگر صهیونیستی اجازه ورود تجهیزات پزشکی و سوخت به شمال نوار غزه را نمی‌دهد. به دلیل کمبود امکانات قادر به ارائه خدمات پزشکی در شمال نوار غزه نیستیم. تنها ۳ بیمارستان در رفح در حال فعالیت است که به علت حجم بالای مجروحان قادر به ارائه خدمات نیست.

وی خواستار مداخله فوری نهادهای بین‌المللی برای نجات وضعیت بهداشتی در نوار غزه شد.