هلاکت نظامی صهیونیست توسط «الغول» قسام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، عملیات‌های مبارزان گروه‌های مقاومت فلسطین و گرفتن تلفات از دشمن صهیونیست در غزه همچنان ادامه دارد.

گردان‌های قسام (شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس) از هلاکت یک نظامی ارتش رژیم صهیونیستی در جنوب شهرک «الزیتون» شهر غزه خبر داد.

گردان‌های قسام اعلام کرد که این نظامی صهیونیست به ضربه گلوله تک‌تیراندازان این گردان‌ها و با استفاده از سلاح «الغول» به هلاکت رسیده است.

علاوه بر این گردان‌های قسام یک نفربر ارتش رژیم صهیونیستی را نیز در جنوب شهرک «الزیتون» شهر غزه با بمب «شواظ» منهدم و نظامیان سوار بر آن را به هلاکت رسانده یا زخمی کرد.

مبارزان قسام اعلام کردند که شاهد فرود بالگرد ارتش رژیم صهیونیستی برای تخلیه نظامیان سوار بر این نفربرِ منهدم‌شده، بوده‌اند.

همچنین یک تانک مرکاوا ارتش رژیم صهیونیستی نیز در جنوب شهرک الزیتون از سوی گردان‌های قسام با گلوله «تاندوم» هدف گرفته شد.

گردان‌های قدس (شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین) نیز اعلام کرد که مبارزان این گردان‌ها یک جنگ‌افزار ارتش رژیم صهیونیستی را در تقاطع «دوله» واقع در شهرک الزیتون با گلوله «آر پی جی» هدف قرار داده‌اند.

گردان‌های «الاقصی» نیز از درگیری شدید مبارزان این گردان‌ها با گروهی از نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در جنوب شهرک «الزیتون» شهر غزه، هلاکت و زخمی‌شدن شماری از این نظامیان و به غنیمت‌گرفتن برخی از تجهیزات نظامی آنان خبر داد.