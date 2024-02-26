به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوازی پیش از ظهر امروز دوشنبه در نشست خبری پیش از دیدار روز سه شنبه با سپاهان گفت: دیدار سختی پیش رو خواهیم داشت چرا که حریف ما یکی از تیم‌های برتر لیگ است و بازیکنان بسیار خوب و تیم منسجمی دارد. این تیم در دیدار با الهلال هم روی اشتباهات فردی نتوانست نتیجه بگیرد.

وی افزود: تمام تمرکز ما روی بازی با سپاهان است و تلاش خواهیم کرد تا فوتبال زیبایی را مقابل هواداران ارایه دهیم. هواداران همیشه حامیان تیم بوده‌اند و فردا هم قطعاً از ما و بازیکنان حمایت لازم را انجام خواهند داد.

مربی تیم فوتبال استقلال در خصوص غیبت جواد نکونام در نشست خبری‌های قبل و بعد از بازی گفت: تمام صحبت‌هایی که باید مطرح می شد را ایشان عنوان کرده است. به دلیل اینکه نشست خبری همزمان با تمرین بود جواد نکونام نتوانست به نشست بیاید. هر چند در این هفته‌ها در نشست خبری‌ها حضور نداشته است اما تمام صحبت‌های خود را انجام داده و به قول خودش از این به بعد باید تنها به بازی‌های لیگ برتر فکر کنیم. دیگر هم تصمیم ندارد در خصوص مدیریت باشگاه حرف بزند. هرچه که بود تمام شده و باید به لیگ فکر کنیم.

نوازی در خصوص حضور ماشاریپوف و عملکرد او گفت: حضور ماشاریپوف بسیار برای استقلال مؤثر بوده است و امیدواریم در آینده با بازیکنان بیشتر هماهنگ شود و بیشتر به تیم کمک کند. او بازیکن بزرگی است و آمدن او باعث شد تیم ما هم شکل بهتری پیدا کند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا زبیر نیک نفس در استقلال می‌ماند یا جدا می‌شود عنوان کرد: زبیر نیک نفس در استقلال می‌ماند و حرفی از جدایی او نیست اگر موضوع جدیدی مطرح شده است من خبر ندارم.

نوازی در پایان درباره استفاده از کمک داور ویدئویی در بازی فردای استقلال تهران و سپاهان اصفهان گفت: در خصوص کمک داور ویدئویی صحبت‌هایی را شنیدیم اما نمی‌دانیم که عملی می‌شود یا خیر. اگر این بازی با کمک داور ویدئویی برگزار شود خیلی خوب خواهد شد.