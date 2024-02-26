واژگونی اتوبوس حامل نظامیان صهیونیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب نیوز، رسانههای عبری زبان از وقوع یک حادثه برای اتوبوس حامل نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی خبر دادند.
این رسانهها اعلام کردند که یک اتوبوس حامل نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در منطقه «وادی عربه» دچار واژگونی شده است.
بر اساس اعلام رسانههای عبری زبان بر اثر این حادثه، ۱۵ نظامی ارتش رژیم صهیونیستی زخمی شدهاند.
منابع عبری زبان اعلام کردند که حال ۳ نفر از این ۱۵ نظامیِ صهیونیستِ زخمیشده، وخیم گزارش شده است.
هنوز جزئیات بیشتری در مورد چگونگی رخدادن این حادثه و دلایل وقوع آن منتشر نشده است.
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