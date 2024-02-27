به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس در ابتدای معاملات امروز با ریزش ۱۱۷۰ واحدی مواجه شده است، ارزش معاملات خرد عدد ۹۷۴ میلیارد تومان را به ثبت رسانده است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش ۱,۳۲۹ میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای چهاردهمین روز متوالی با ثبت رقم ۱۰۷ میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. این درحالی است که در یک هفته گذشته از شدت خروج نسبت به میانگین ماهانه کاسته شده است.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از ۵۲۰ میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. اما امروز برای دومین روز متوالی ۱۴۳ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شده است. در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها هم نسبت به میانگین ماهانه در حال افزایش است.

ارزش صف‌های خرید ۸۵ میلیارد تومان است که کاهش ۷۷ میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی را نشان می‌دهد. این در حالی است که ارزش صف‌های فروش با افزایش ۲۳ میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده ۲۵۹ میلیارد تومان قرار دارد.