کارگردان اسراییلی به دلیل حمایت از مردم فلسطین تهدید به قتل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندی وایر، یووال آبراهام یکی از ۴ کارگردان سازنده فیلم کوتاه «سرزمین دیگری نیست» که در برلیناله موفق به کسب جایزه بهترین فیلم کوتاه شد، به دنبال حمایت از دیگر همکارانش روی صحنه جشنواره برلین، در اسراییل تهدید به مرگ شد.

یووال آبراهام که نامش در کنار بازل آدرا، حمدان بلال، و ریچل زور به عنوان سازنده فیلم «سرزمین دیگری نیست» عنوان شد روز پس از اهدای جوایز در شبکه ایکس اعلام کرد پس از آنکه در جشنواره برلین برای دریافت جایزه‌‍‌اش روی صحنه رفت و خواستار برقراری آتش‌بس در غزه شد، پیام‌های تهدیدآمیز دریافت کرده است.

آبراهام که اسراییلی است در کنار آدرا که فلسطینی است و در مناطق اشغالی کرانه باختری زندگی می‌کند، برای دریافت جایزه روی صحنه ظاهر شدند. آبراهام پس از دریافت جایزه بهترین مستند گفت: ما ۲ نفر در برابر شما ایستاده‌ایم. هم‌سن هستیم. من اسراییلی هستم، باسل فلسطینی. ۲ روز آینده به سرزمینی برمی‌گردیم که آنجا دیگر برابر نیستیم. من تحت قوانین شهروندی زندگی می‌کنم؛ باسل تحت قوانین نظامی. محل سکونت ما ۳۰ دقیقه با هم فاصله دارد اما من حق رای دادن دارم، باسل حق رای دادن ندارد. آزادم در این سرزمین هرجا بخواهم بروم ولی باسل، مثل میلیون‌ها فلسطینی، در کرانه باختری اشغالی محبوس است. این موقعیت آپارتاید میان ما، نابرابرای است، باید تمام شود.

این کارگردان جوان فردای روز اهدای جوایز نوشت یکی از شبکه‌های تلویزیونی اسراییل با پخش بخشی از سخنرانی وی درباره فیلم، این سخنان را «یهودستیزانه» نامید. وی گفت: من از آن پس تهدید به قتل می شوم، اما پای حرف‌هایم ایستاده‌ام.

در همین حال ورایتی خبر داد جشنواره فیلم برلین دیروز دوشنبه اعلام کرد سایت اینستاگرام بخش پانورامای این جشنواره چند ساعت هک شده و از آن برای ارسال پیام‌های یهودی‌ستیزانه استفاده شده است.

در حالی که این دوره جشنواره کاملا سیاسی بود و برگزارکنندگان جشنواره سعی کردند مدیریت برلیناله را از موضع گیری برخی از برندگان جوایز که در مراسم اختتامیه به حمایت از فلسطین روی صحنه آمده بودند، دور کنند، تاکید کردند که پست‌های ضد یهودی درباره جنگ خاورمیانه با آرم برلیناله که در اینستاگرام پخش شده به جشنواره ارتباطی ندارد.

برگزارکنندگان این عمل را مجرمانه خواندند و گفتند تحقیقات را آغاز کرده‌اند و از افراد ناشناسی که دست به این کار زده‌اند، شکایت کرده‌اند.

جشنواره برلین امسال پیش از شروع با مسایل داغ سیاسی از جنگ در اوکراین، حمله به غزه، یهودی‌ستیزی و جنبش‌های سیاسی راست افراطی آلمان همراه بود.

در مراسم اختتامیه شنبه یکی از فیلم‌سازان مطرح آمریکایی، بن راسل که برای فیلم «اکشن مستقیم» به عنوان بهترین فیلم بخش «مواجهه» روی صحنه رفت، با چفیه به نشانه‌ همبستگی با فلسطینی‌ها، جایزه خود را دریافت کرد.

بازل آدرا، یکی از کارگردانان فیلم «سرزمین دیگری نیست» هم تاکید کرد که جشن گرفتن در حالی که هموطنان فلسطینی او در غزه «قتل عام و قتل عام می‌شوند» دشوار است. وی از آلمان خواست به درخواست‌های سازمان ملل احترام بگذارد و ارسال اسلحه به رژیم صهیونیستی را متوقف کند.

الیزا هیتمن، فیلمساز هم خواستار آتش بس شد و گفت به عنوان یک فیلمساز یهودی که در سال ۲۰۲۰ برنده خرس نقره‌ای شد، حضور در اینجا برای من مهم است. «جنگ عادلانه» وجود ندارد، و هر چه مردم بیشتر تلاش کنند خود را متقاعد کنند که یک جنگ عادلانه وجود دارد، بیشتر مرتکب یک عمل وحشتناک خودفریبی می‌شوند.

بیانیه روز دوشنبه جشنواره تاکید داشت که در حالی که از سوی برخی ممکن است اظهارات برخی از برندگان جوایز بیش از حد یک طرفه و حتی نامناسب تلقی شود، اما برلیناله خود را مانند گذشته - به عنوان بستری برای گفت‌وگوی باز بین فرهنگ‌ها و کشورها می‌بیند و بر این باور است که باید نظراتی را که با نظرات خودمان در تضاد است تحمل کنیم.

ریسن بک یکی از ۲ مدیر برلیناله افزود: از نظر ما، از نظر محتوایی، حتی اگر برندگان جوایز و مهمانان مراسم جایزه اظهارات متفاوت‌تری هم می‌داشتند، مشکلی نبود.

یورونیوز هم در حالی که گزارش کرد یووال آبراهام، تهدید به مرگ شده افزود سخنان آبراهام و آدرا توسط کای وگنر شهردار برلین با انتقاد روبه‌رو شده و وی در ایکس (توییتر سابق) نوشت: جایی برای یهودستیزی در برلین وجود ندارد و این در مورد هنر نیز صدق می‌کند. انتظار دارم مدیریت جدید برلیناله اطمینان حاصل کند چنین حوادثی تکرار نشود.

ران پروسور، سفیر رژیم صهیونیستی در آلمان هم گفت: یک بار دیگر، صحنه فرهنگی آلمان با پهن کردن فرش قرمز منحصرا برای هنرمندانی که مشروعیت‌زدایی از اسراییل را ترویج می‌کنند، تعصب خود را نشان می‌دهد. تشویق.

در اینفوگرافیکی که توسط هکرها در اینستاگرام برلیناله منتشر شد، آمده بود: «نسل‌کشی نسل‌کشی است. همه ما همدستیم.» هکرها همچنین از دنبال‌کنندگان جشنواره ‌خواستند خودشان را «از این تصور که گناه جمعی آلمانی ما را از تاریخ کشورمان یا جنایات فعلی مبرا می‌سازد خلاص» کنند و خواستار «آتش‌بس فوری و دایمی» در غزه ‌شوند. در پیام دیگر هکرها آمده بود: از گذشته لاینحل نازی تا زمان نسل‌کش امروز؛ ما همواره در سمت غلط تاریخ بوده‌ایم. اما برای تغییر آینده چندان دیر نشده است.