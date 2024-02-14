به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، گروهی از کارمندان جشنواره فیلم برلین با انتشار نامه‌ای سرگشاده به جشنواره و مدیرانش، خواستار آتش‌بس در غزه شده و از رهبری جشنواره خواسته‌اند موضع قوی‌تری در مورد حمله کنونی به زندگی فلسطینی‌ها اتخاذ کند.

این نامه که دوشنبه شب در اینستاگرام منتشر شد و از دیگر موافقان می‌خواست تا به امضای آن بپردازند، در پاسخ به بیانیه ۱۹ ژانویه برلیناله درباره جنگ اسراییل و حماس بود که از طریق آن ماریته ریسن بیک و کارلو چاتریان، مدیران جشنواره، گفته بودند با همه قربانیان بحران‌های بشردوستانه در خاورمیانه و جاهای دیگر همدردی می‌کنند.

این نامه چنین شروع می‌شود: ما به طرز دردناکی از پویا نبودن نهادی بخش فرهنگی آلمان آگاه هستیم و محدودیت‌های فعلی تحمیل شده بر گفتار را می‌شناسیم. ما می‌خواهیم جشنواره را در سطح بالاتری برگزار کنیم. یک پلتفرم بین‌المللی مانند برلیناله و ما در نقش برنامه‌نویس، مشاور، ناظم، تسهیل‌کننده و دارنده فضا، در کنار سایر کارمندان برلیناله، می‌توانیم و باید مخالفت خود را با حمله کنونی به زندگی فلسطینی‌ها اعلام کنیم. ما به جنبش همبستگی جهانی می‌پیوندیم تا خواستار آتش‌بس فوری و آزادی همه گروگان‌ها شویم.

در ادامه این بیانیه آمده است: با وجود اینکه تلاش‌های کوچک برای ایجاد فضای تبادل نظر در جشنواره را می‌پذیریم، انتظار داریم که برنامه جشنواره امسال با برگزاری فضاهای گفت‌وگو با ابتکار و طراحی خود در فضای بزرگ، فعالانه‌تر و با شکلی گفتمانی‌تر با فوریت و واقعیت لحظه، تعامل داشته باشد؛ اما ما شاهد هیچ ابتکاری نیستیم که متخصصان و یا مخاطبان را به یک فضای بحث و گفت‌وگوی اختصاصی دعوت کند، گفت‌وگویی ساختار یافته که امکان برخورد طولانی بین همه را فراهم کند.

برلیناله به تازگی اعلام کرد با ایجاد یک فضای کوچک برای گفت‌وگو در طول جشنواره، این امکان را فراهم می کند تا در آن بازدیدکنندگان به گفت‌وگویی باز در مورد جنگ در اسراییل و غزه بپردازند.

در ادامه این نامه آمده است: از آنجا که جهان شاهد تلفات غیرقابل تصور غیرنظامیان در غزه از جمله روزنامه‌نگاران، هنرمندان و کارمندان سینما و تخریب میراث فرهنگی منحصر به فرد آن است، ما به مواضع نهادی قوی‌تری نیاز داریم. ما انتظار داریم جشنواره موضعی اتخاذ کند که با مواضع اتخاذ شده در واکنش به رویدادهای دیگری که در سال‌های اخیر جامعه بین‌المللی را تحت تأثیر قرار داده است، سازگار باشد.

تاکنون ۳۰ کارمند برلیناله، از اعضای کمیته انتخاب بخش‌های مختلف جشنواره گرفته تا مدیران و رابطان مهمانان، این نامه را امضا کرده‌اند.

این جشنواره از ۱۵ تا ۲۵ فوریه (۲۶ بهمن تا ۶ اسفند) برگزار می‌شود و فضای کوچک گفت‌وگوی آن از ۱۷ تا ۱۹ فوریه دایر خواهد بود.

*محمدحسام حیدرزاده