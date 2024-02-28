به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، بر اساس نظرسنجی ملی بیمارستان کودکان دانشگاه میشیگان در مورد سلامت کودکان، دو نفر از هر سه والدین می‌گویند که فرزندشان در سنین بین ۵ تا ۱۲ سال به طور مرتب دستگاه‌های گوش دادن به موسیقی را به گوش خود می‌زنند.

کارشناسان بهداشت می‌گویند که این سنین، سن خطرناکی برای قرار گرفتن گوش در معرض حملات طولانی صدای بلند است.

دکتر «سوزان وولفورد»، متخصص اطفال در دانشگاه میشیگان، گفت: «در سال‌های اخیر، ما بیشتر نگران استفاده بیش از حد نوجوانان از دستگاه‌های صوتی بوده‌ایم. اما ای ربادها و هدفون به طور فزاینده‌ای در بین بچه‌های کوچک‌تر محبوب و رایج شده‌اند و آنها را به طور دائم در معرض صدای شدیدتری قرار می‌دهد.»

وولفورد در بیانیه خبری دانشگاه افزود: «کودکان خردسال در معرض آسیب‌های احتمالی ناشی از قرار گرفتن در معرض صدا هستند زیرا سیستم شنوایی آنها هنوز در حال رشد و توسعه است. مجرای گوش آنها نیز کوچک‌تر از بزرگسالان است و سطح صدای درک شده را تشدید می‌کند.»

نیمی از والدین موافق هستند که هدفون یا ایرباد به سرگرم کردن یا سرگرم نگه داشتن فرزندانشان کمک می‌کند.

وولفورد گفت: «قرار گرفتن طولانی مدت یا شدید در معرض حجم زیاد صدا می‌تواند منجر به از دست دادن شنوایی یا وزوز گوش شود که صدای زنگ دائمی در گوش است.»

وولفورد می‌گوید: «خطرات قرار گرفتن در معرض صدا برای کودکان خردسال در گذشته شامل رویدادهای با صدای بلند مانند کنسرت یا آتش‌بازی بوده است، اما والدین ممکن است آسیب احتمالی استفاده بیش از حد از دستگاه‌های شنود را دست کم بگیرند.»

وی توضیح داد: «سلول‌های موی ریز درون گوش داخلی امواج صوتی را برای کمک به شنیدن دریافت می‌کنند. وقتی اینها آسیب می‌بینند یا می‌میرند، کاهش شنوایی غیر قابل برگشت است.»

وولفورد افزود: «قرار گرفتن در معرض صدا در میان کودکان می‌تواند بر خواب، یادگیری تحصیلی، سطح استرس و حتی فشار خون آنها نیز تأثیر بگذارد.»

این نظرسنجی نشان داد که تنها نیمی از والدین گفتند که سعی کرده‌اند استفاده فرزندانشان از وسایل شنود را با درخواست از آنها برای استراحت، تعیین ساعت‌های خاص برای استفاده یا استفاده از تایمر محدود کنند.