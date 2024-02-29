جواد منصوری، معاون اسبق وزارت امور خارجه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص تأثیرات حضور پرشور مردم در انتخابات گفت: یکی از شاخص‌های مؤثر در اقتدار و موقعیت هر دولتی میزان پایگاه مردمی و حمایت مردم از آن نظام است. بنابراین در محاسبات وضعیت حال و آینده دولت‌ها معمولاً به میزان مقبولیت و پیوستگی مردم و نظام توجه می‌شود و این یک فاکتور مؤثری در میزان اعتماد و یا عدم اعتماد به آینده است.

وی افزود: یکی از ویژگی‌های اساسی انقلاب اسلامی که شاید از این نظر برجستگی خاصی دارد این است که با تکیه بر حضور مردم مؤمن و آگاه، متحد و پیرو رهبری توانست نه تنها انقلاب را به نتیجه برسانند بلکه بیش از چهار دهه است که علی رغم همه اقدامات و برنامه‌هایی که در طول این مدت انجام شده است علیه جمهوری اسلامی انجام شده است توانست همچنان بر اقتدار، موجودیت و تمامیت ارضی و حتی حفظ اعتبار منطقه‌ای و بین‌المللی خودش ادامه دهد.

وی افزود: معمولاً انتخابات یکی از فاکتورها و عوامل مؤثر در تعیین میزان اقتدار، موقعیت و مشروعیت نظام است به همین دلیل دشمنان روی این روی این مسئله خیلی حساب می‌کنند.

منصوری گفت: به عنوان نمونه ما انتخابات را در یک روز می‌گذرانیم اما در دنیا چندین هفته به بررسی وضعیت انتخابات در کشور می‌پردازند و در این گونه مواقع تعداد زیادی خبرنگار خارجی جهت تهیه گزارش مستقیم در کشور حضور پیدا می‌کنند به این خاطر که می‌خواهند در تحلیل‌هایشان دیدگاه‌های ما تأثیرگذار نباشد؛ بلکه مشاهدات خودشان تعیین کننده باشد.

این کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: در مجموع به نظر می‌رسد مردم ما که از ابتدای انقلاب اسلامی در انتخابات‌ها به طور نسبی با درصد بالایی نسبت به دیگر کشورها شرکت کردند، در این انتخابات نیز باید حضور پرشور داشته باشند که این موضوع مورد سو استفاده دشمن قرار نگیرید زیرا که ممکن است تأثیرات سویی برای کشور داشته باشد.