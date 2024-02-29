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۱۰ اسفند ۱۴۰۲، ۲۰:۳۶

دبیر ستاد انتخابات استان یزد:

تخلفات تبلیغات بعد از مهلت قانونی رسیدگی می‌شود

تخلفات تبلیغات بعد از مهلت قانونی رسیدگی می‌شود

یزد- دبیر ستاد انتخابات استان یزد با اشاره به پایان زمان تبلیغات تا صبح امروز از رسیدگی به تخلفات تبلیغات بعد از مهلت قانونی خبر داد.

سعید رستگاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: زمان تبلیغات برای داوطلبان مجلس شورای اسلامی به مدت یک هفته بود که از بامداد سوم اسفندماه شروع شد و همچنین برای داوطلبان مجلس خبرگان رهبری که ۱۵ روز فرصت داشتند، از بامداد ۲۵ بهمن شروع و هر دو تا ساعت ۸ صبح روز پنجشنبه، دهم اسفندماه فرصت تبلیغات داشتند و هرگونه تبلیغات بعد از این فرصت ممنوع است.

وی افزود: آخرین آمار داوطلبان انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با احتساب انصرافی‌ها هم اکنون در استان یزد ۱۷۴ نفر است که در چهار حوزه انتخابیه رقابت دارند.

رستگاری اضافه کرد: در حوزه انتخابیه اردکان ۲۲ نفر، حوزه تفت و میبد ۳۸ نفر، حوزه شهرستان‌های مهریز، ابرکوه، مروست، خاتم، بافق و بهاباد ۳۶ نفر و حوزه یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن ۷۸ نفر در صحنه رقابت حضور دارند.

دبیر ستاد انتخابات استان یزد ادامه داد: در حوزه انتخابیه استان برای مجلس خبرگان رهبری یک کرسی داریم که سه داوطلب به ترتیب حروف الفبا آقایان سیدمحمد حسینی نسب، سید محمودرضا محصل همدانی و ابوالقاسم وافی برای انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری تأیید صلاحیت شده‌اند.

انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری ۱۱ اسفندماه سال جاری برگزار می‌شود، استان یزد با چهار حوزه انتخابیه و ۱۲ شهرستان دارای چهار کرسی در مجلس شورای اسلامی است.

کد مطلب 6041321

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