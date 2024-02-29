سعید رستگاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: زمان تبلیغات برای داوطلبان مجلس شورای اسلامی به مدت یک هفته بود که از بامداد سوم اسفندماه شروع شد و همچنین برای داوطلبان مجلس خبرگان رهبری که ۱۵ روز فرصت داشتند، از بامداد ۲۵ بهمن شروع و هر دو تا ساعت ۸ صبح روز پنجشنبه، دهم اسفندماه فرصت تبلیغات داشتند و هرگونه تبلیغات بعد از این فرصت ممنوع است.

وی افزود: آخرین آمار داوطلبان انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با احتساب انصرافی‌ها هم اکنون در استان یزد ۱۷۴ نفر است که در چهار حوزه انتخابیه رقابت دارند.

رستگاری اضافه کرد: در حوزه انتخابیه اردکان ۲۲ نفر، حوزه تفت و میبد ۳۸ نفر، حوزه شهرستان‌های مهریز، ابرکوه، مروست، خاتم، بافق و بهاباد ۳۶ نفر و حوزه یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن ۷۸ نفر در صحنه رقابت حضور دارند.

دبیر ستاد انتخابات استان یزد ادامه داد: در حوزه انتخابیه استان برای مجلس خبرگان رهبری یک کرسی داریم که سه داوطلب به ترتیب حروف الفبا آقایان سیدمحمد حسینی نسب، سید محمودرضا محصل همدانی و ابوالقاسم وافی برای انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری تأیید صلاحیت شده‌اند.

انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری ۱۱ اسفندماه سال جاری برگزار می‌شود، استان یزد با چهار حوزه انتخابیه و ۱۲ شهرستان دارای چهار کرسی در مجلس شورای اسلامی است.