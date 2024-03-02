امشب؛ آخرین مهلت انتخاب خودروهای وارداتی

به گزارش خبرنگار مهر، چهارشنبه هفته گذشته (نهم اسفند ماه) سامانه یکپارچه به منظور عرضه ۱۲ خودروی وارداتی به متقاضیانی که اسفند پارسال ۵۰۰ میلیون تومان به نام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مسدود کرده بودند، بازگشایی شد.

بر اساس اطلاعیه سامانه مهلت انتخاب از بین این ۱۲ خودرو تا ساعت ۲۴ شنبه ۱۲ اسفند ماه است؛ بنابراین امشب آخرین مهلت انتخاب خودرو بوده و متقاضیان باید خودروی مدنظر خود را انتخاب کنند.

تخصیص خودرو در این مرحله بر اساس رتبه ثبت‌نامی قبل متقاضی (نوبت‌دهی اولیه صورت گرفته) و اولویت انتخابی خودرو انجام می‌شود؛ آن دسته از متقاضیان خودروهای وارداتی که در مراحل قبل انتخاب خودرو انجام داده، اما هنوز تخصصی به آن‌ها صورت نگرفته و در پورتال خود «عدم تخصیص» را مشاهده می‌کنند، در صورت تمایل در این مرحله این امکان را داشته که نسبت به ثبت‌نام یک خودرو از میان خودروهای ارائه شده اقدام کنند.

پس از اعلام نتایج، پیامک واریز از سوی شرکت برای منتخبان ارسال خواهد شد و پس از آن، مشتریان پنج روز فرصت واریز خواهند داشت؛ عدم واریز وجه طی مدت تعیین شده، پس از فراخوان صورت گرفته، به منزله انصراف از طرح بوده و متقاضی از اولویت‌بندی سامانه حذف می‌شود.

الف- خودروهای دارای قیمت قطعی در مبادی ورودی:

جدول شماره ۱: قیمت فروش محاسباتی قطعی خودروهای وارداتی در مبادی ورودی واحد: دستگاه / ریال

تبصره: قیمت مندرج در جدول شماره ۱، قیمت قطعی در مبادی ورودی بوده و هزینه‌ها و عوارض قانونی پس از ترخیص از قبیل: بیمه شخص ثالث، مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌های شماره گذاری، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و … به قیمت‌های فوق اضافه می‌گردد که واردکنندگان با رعایت آئین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو می‌توانند نسبت به دریافت آن اقدام نموده و در موعد مقرر نسبت به تحویل خودرو اقدام نمایند.

ب- خودروهای دارای قیمت علی‌الحساب در مبادی ورودی:

تبصره ۱ - قیمت علی‌الحساب اعلام شده، قیمت در مبادی ورودی بوده و هزینه‌ها و عوارض قانونی پس از ترخیص از قبیل مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌های شماره گذاری، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و … در هنگام صدور فاکتور نهایی به قیمت‌های قطعی و مصوب اضافه خواهد شد. واردکنندگان می‌توانند پس از فراخوان اولیه و با دریافت ۵۰ درصد قیمت علی الحساب نسبت به انعقاد قرارداد با متقاضی اقدام نمایند

تبصره ۲ - قیمت قطعی خودروهای مذکور پس از ارائه کلیه مستندات و مدارک مثبته و بر اساس آخرین ضوابط و مقررات تعیین و متعاقباً در سامانه بارگذاری خواهد شد.

تبصره ۳ - عدم واریز وجه در هر یک از مراحل ذکر شده و حداکثر ۵ روز پس از فراخوان صورت گرفته، به منزله انصراف از طرح بوده و متقاضی از اولویت بندی سامانه خودروهای وارداتی حذف می‌گردد.

تبصره ۴ - کلیه شرکت‌های واردکننده می‌بایست مطابق آئین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو نسبت به تحویل خودرو و دریافت وجه از مشتریان اقدام نمایند در صورت تأخیر در تحویل و … قراردادهای مذکور مشمول جرایم مندرج در آئین نامه فوق خواهند شد.

تبصره ۵ - تخصیص خودرو در این مرحله بر اساس رتبه ثبت‌نامی قبل متقاضی و اولویت انتخابی خودرو انجام می‌گیرد.

تبصره ۶ - آن دسته از ثبت نام کنندگان خودرو وارداتی که در مراحل قبل انتخاب خودرو انجام داده و در پرتال خود گزینه عدم تخصیص را مشاهده می‌نمایند، در صورت تمایل نسبت به خودروهای ارائه شده در جداول فوق در این مرحله خودرو جدید انتخاب کنند.

تبصره ۷ - اطلاعات کلیه متقاضیان مرتبط با این طرح حسب ماده ۱۹ آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و طرح مالیات بر عایدی سرمایه در اختیار نهادهای ذیربط قرار می‌گیرد.