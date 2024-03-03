به گزارش خبرنگار مهر، حسن بحرینی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در حال حاضر ۷۶ فقره طرح صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد در استان بوشهر در بخش‌های مختلف صنعتی با پیش بینی سرمایه گذاری ۵۵ هزار و ۵۹۷ میلیارد ریال و اشتغال ۲ هزار و ۱۱۳ نفر در دست اجرا هستند.

وی عنوان کرد: طی ۱۱ ماهه سال جاری ۲۷۳ فقره جواز تأسیس صنعتی با پیش بینی سرمایه گذاری ۸۳ هزار و ۶۸۲ میلیارد ریال و پیش بینی اشتغال پنج هزار نفر توسط اداره کل صنعت، معدن و تجارت در استان بوشهر صادر شده است.

رئیس اداره طرح‌ها و برنامه ریزی صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر با اشاره به وجود زیرساخت‌های لازم برای ایجاد سرمایه گذاری صنعتی در استان بیان کرد: استان بوشهر دارای ۱۱ شهرک صنعتی، ۱۰ ناحیه صنعتی و همچنین موقعیت جغرافیایی مطلوب نظیر همسایگی با کشورهای حوزه خلیج فارس و بنادر متعدد جهت انجام صادرات به کشورهای مختلف می‌تواند فرصت خوبی برای متقاضیان سرمایه گذاری باشد.

وی بیان کرد: اقدامات متعددی نظیر تشکیل جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، پرداخت تسهیلات بانکی، پیگیری رفع مشکلات اجرای طرح‌ها از طریق دستگاه‌های اجرایی استان و وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای حمایت از صنایع و رشد تولید صورت گرفته است.