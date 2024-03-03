به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی نیکبخت، وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به دغدغه رهبر انقلاب و رئیسجمهور در معیشت و سفره مردم، گفت: غذای مردم با تولید داخلی و بخش کوچکی از آن با واردات قابل تأمین است، یعنی تا جای ممکن، نگاه مدیریت کلان کشاورزی معطوف به تولید داخل است، چرا که واردات، بنیان تولید را تضعیف میکند.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه شعار ما حمایت از تولید و تولیدکننده داخلی با نگاه به صادرات است، تاکید کرد: صادرات تولید را توسعه و تولیدکننده را تقویت و حمایت میکند و ضمن ایجاد ثروت برای کشور، بازار داخل را هم تنظیم میکند، از نظر اقتصادی در جهان بر همین اساس بازار را مدیریت میکنند که چین نمونه بارز آن است.
نیکبخت با بیان اینکه روزانه به ۹ هزار تن مرغ گرم در کشور نیاز داریم، گفت: تأمین این میزان، بدون تولید امکان پذیر نخواهد بود زیرا علاوه بر محدودیتهای لجستیک کشورهای همسایه توان تأمین نیاز ایران را ندارند.
وی ادامه داد: برای تولید نیاز به امکاناتی نظیر آب، خاک، اقلیم و منابع مالی داریم اما ما در آب و خاک اقلیم محدودیت داریم لذا نمیتوانیم تولید را در واحد سطح و به صورت افقی توسعه دهیم و باید به سمت کشاورزی دانش بنیان برویم. باید با استفاده از دانشکدههای کشاورزی و شرکتهای دانش بنیان به سمت کشاورزی بهرهور با راندمان بالا پیش برویم.
نیکبخت با بیان اینکه دو سوم از باغات کشور درجه ۲ و ۳ هستند، عنوان کرد: اگر بتوانیم در بازه زمانی ۱۰ ساله باغات درجه ۲ را به باغات درجه یک و باغات درجه ۳ را به درجه ۲ ارتقا دهیم راندمان در واحد سطح عملکرد بهتری خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه ۲ میلیون هکتار کشت آبی گندم در کشور داریم که به صورت متوسط ۴.۵ میلیون تن برداشت محصول انجام میشود، گفت: اگر بهرهوری را افزایش دهیم به بیش از ۷ میلیون تن خواهد رسید و در این صورت بدون نیاز به دیمزارها به خودکفایی خواهیم رسید.
وی با بیان اینکه اولویت ما در زیر ساختها، آبخیزداری و آبخوان داری است، تصریح کرد: در سالهای اخیر بخش آبخیزداری و آبخوان داری مورد غفلت واقع شده و میزان جذب اعتبار در این بخش در سال ۱۴۰۲ از ۵ هزار میلیارد تومان به ۲ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.
وزیر جهاد کشاورزی افزود: آبخیزداری به جلوگیری از فرسایش خاک و سیلاب کمک میکند که در حال حاضر ۲۰ میلیون هکتار در حال مطالعه است و ظرفیت آبخیزداری تا ۹۰ میلیون هکتار در کشور وجود دارد و خوشبختانه دانش آن بومی سازی شده و مشارکت مردمی هم در این بخش بیشتر است؛ در هر هکتار اگر ۵ تا ۶ میلیون تومان هزینه شود میتوان ۹ میلیون هکتار در سال آبخیزداری انجام دهیم و پس از ۱۰ سال به ۹۰ میلیون هکتار آبخیزداری برسیم.
وی با بیان اینکه اولویت دیگر ما طرحهای زیربنایی آب و خاک است، گفت: پوشش قنوات، کانالها، شبکههای آبیاری و زهکشی و آبرسانی به باغات و مزارع طرحهای اولویت دار آب و خاک است.
نیکبخت در رابطه با سرمایه گذاری در بخش کشاورزی عنوان کرد: اولویت اول ما در زمینه سرمایه گذاری باید شیلات، آبزی پروری، صید و صیادی به خصوص پرورش ماهی در قفس باشد.
وی ادامه داد: در دولت سیزدهم تعداد قفسهای پرورش ماهی در دریا از ۱۳۳ عدد به ۳۵۰ عدد رسیده است، ما فرصتهای زیاد و ظرفیت بزرگی برای سرمایه گذاری در این حوزه داریم. سواحل شمالی و جنوبی کشور استعداد بالایی برای احداث مزارع پرورش ماهی و میگو دارند همچنین ۵۵۰ هزار حلقه چاه قانونی داریم که میتوانیم استخرهای پرورش ماهی گرمابی و سردابی را در کنار این چاهها احداث کنیم.
وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: این حوزه بسیار برای کشور ارزآوری دارد اما در آبزیپروری تاکنون کمتر از ۱۵ درصد ظرفیت استفاده شده است.
وی با بیان اینکه صنایع تبدیلی و تکمیلی یکی از بخشهای ارزآور برای کشور است، گفت: یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن گوجه در کشور برداشت میشود که بیش از نیمی از آن توسط صنایع تبدیلی و تکمیلی جذب و فرآوری میشود. ما همچنین صادرکننده لبنیات هستیم و هر چه صنایع را گسترش دهیم برای کشور ارزآوری بیشتری خواهد داشت.
مقام عالی وزارت گلخانهها را اولویت دیگر وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرده و اظهار داشت: با توجه به شرایط آبی در کشور باید به سمت توسعه گلخانهها برویم تا در مصرف آب صرفهجویی شده و محصول بیشتر و با کیفیت برداشت شود.
نیکبخت ادامه داد: برای تأمین منابع نگاه ما نباید به دولت و بانکها باشد، بیش از ۹۵ درصد از فعالیتهای کشاورزی در کشور توسط بخش خصوصی انجام میشود، لذا ثروت و سرمایه در دست مردم است و اگر بتوانیم این ثروت و سرمایه را مدیریت کنیم میتوانیم در تولیدات محصولات کشاورزی به خوبی نقش آفرین باشیم.
وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: ما باید برای صادرات تولید کنیم، توقف در تولید درست نیست در بخش طیور، جوجهریزی برای اسفند به اندازه بهمن انجام میشود و اگر مازادی در تولید وجود داشته باشد صادر خواهد شد.
وی ادامه داد: روزانه ۱۰ هزار تن سیب زمینی، پیاز و گوجه فرنگی از کشور صادر میشود و محدودیتهای استانی برای تولید این محصولات برداشته شده است اما در هیچ سالی بازار به اندازه امسال در آرامش نبوده است.
نیکبخت تصریح کرد: تجارت و بازرگانی باید با تولید داخل گره بخورد تا کشاورز دغدغه تولید نداشته باشد.
وی در رابطه با توقف کشتار دام مولد در سال ۱۴۰۲ گفت: امسال حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن نهاده دامی مدتدار بین عشایر توزیع شد تا دام مولد تغذیه شود و به کشتارگاه فرستاده نشود؛ در سال ۱۴۰۰، بالغ بر ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار دام در کشور کشتار شد که عواقب آن در تأمین گوشت قرمز دامنگیر کشور است.
نیکبخت عنوان کرد: تلاش میکنیم سیاستها در حوزه واردات، صادرات، زیرساختها و… به گونهای باشد که به تولید آسیب وارد نشود، در روزهای ماه رمضان و عید نوروز هم تلاش میکنیم آرامش بازار برهم نخورد و فراوانی برای مردم و جامعه رقم بخورد.
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