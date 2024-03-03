ثبات در بازار گوشت مرغ؛ هر کیلو ۷۸ هزار تومان

به گزارش خبرنگار مهر، بازار کالاهای اساسی با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان و ایام نوروز از حساسیت بیشتری برخوردار میشود. در حال حاضر افزایش جوجهریزی در ۳ ماه پایان سال که به ماهانه بیش از ۱۵۰ میلیون قطعه رسیده ثبات را در بازار این محصول پروتئینی به ارمغان آورده است و هر کیلو گوشت گرم مرغ ۷۸ هزار تومان عرضه میشود.
دولت در بازار گوشت قرمز با وجود اینکه سعی دارد با واردات ثبات قیمتی را در این بازار نیز به وجود آورد این هفته شاهد افزایش قیمت این محصول در قصابیهای سطح شهر بودیم. برخی از قصابیها هر کیلو گوشت ران و سردست گوسفندی را بین ۷۱۵ تا ۷۸۰ هزار تومان به فروش میرسانند. البته گوشت منجمد قرمز در این قصابیها به مبلغ ۳۹۰ هزار تومان قیمت گذاری شده است.
گفتنی است این افزایش قیمت در بازار حبوبات فلهای نیز اتفاق افتاده و همیشه در نیمه دوم سال ماهانه شاهد افزایش قیمت حبوبات در کشور هستیم. لوبیا قرمز در هفته نخست اسفند که در خردهفروشیها به شکل فلهای ۸۶ هزار تومان خرید و فروش میشد در هفته دوم اسفند به ۹۳ هزار تومان رسیده است. همچنین قیمت لوبیاچیتی از ۸۵ هزار تومان به ۹۵ هزار تومان افزایش یافته است.
در ادامه قیمت برخی کالاهای اساسی در بسته بندی فروشگاهی میآید (تمام قیمتها به هزار تومان است).
قیمت کالاهای اساسی
|کالای اساسی
|قیمت هفته جاری
|قیمت هفته گذشته
|گوشت ران مرغ بسته بندی فروشگاهی (۱.۶ کیلو گرم)
|۲۱۲.۸۰۰
|۲۱۲.۸۰۰
|گوشت گوسفند
|۳۱۰-۳۶۰
|۳۱۰
|تن ماهی ۱۵۰ گرمی
|۷۹.۹۰۰
|۷۹.۹۰۰
|تخم مرغ (شانه ۳۰ عددی)
|۱۱۲-۱۱۸.۶۵۰
|۱۱۲-۱۱۸.۶۵۰
|شیر بطری کم چرب
|۲۶
|۲۶
|شیر بطری پر چرب
|۲۷
|۲۷
|پنیر سفید ۴۰۰ گرمی
|۴۴.۴۰۰
|۴۴.۴۰۰
|کره ۵۰ گرمی
|۱۸.۵۰۰
|۱۸.۵۰۰
|ماست پر چرب (دو کیلویی)
|۶۵
|۶۵
|خامه ۲۰۰ گرمی
|۳۲.۵۰۰
|۳۲.۵۰۰
|شکر (یک کیلو گرم) -فلهای و بسته بندی
|۳۴
|۲۸-۳۴
|قند (۷۰۰ گرم)
|۳۶.۵۰۰
|۳۶.۵۰۰
|برنج هندی (۵ کیلو گرم)
|۲۶۰
|۲۶۰
|گوشت چرخ کرده (یک کیلو گرم)
|۲۷۵-۳۵۲
|۲۷۵-۳۴۲
|ماکارونی ۵۰۰ گرمی قطر ۱.۵
|۱۹
|۱۹
|ماکارونی ۷۰۰ گرمی قطر ۱.۵
|۲۷
|۲۷
|رب گوجه فرنگی (قوطی ۸۰۰ گرمی)
|۵۴.۹۵۰
|۵۴.۹۵۰
|روغن نیمه جامد ۴ کیلویی
|۲۶۱.۷۰۰
|۲۶۱.۷۰۰
|روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (سرخ کردنی)
|۹۱.۹۰۰
|۹۱.۹۰۰
|روغن آفتابگردان ۱.۸ لیتری (پخت و پز)
|۹۷.۹۰۰
|۹۷.۹۰۰
|نخود (۹۰۰ گرم)
|۱۰۱.۹۰۰
|۱۰۱.۹۰۰
|لپه (۹۰۰ گرم)
|۸۴.۹۰۰
|۸۴.۹۰۰
|عدس (۹۰۰ گرم)
|۹۴.۹۰۰
|۹۴.۹۰۰
|لوبیاچیتی (۹۰۰ گرم)
|۱۲۲.۹۰۰
|۱۲۲.۹۰۰
|لوبیا قرمز (۹۰۰ گرم)
|۱۰۹.۹۰۰
|۱۰۹.۹۰۰
|لوبیا سفید (۹۰۰ گرم)
|۱۱۴
|۱۱۴
نظر شما