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۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۰:۰۳

سرهنگ معظمی گودرزی خبر داد؛

مرد هزار چهره در دام پلیس فتا

مرد هزار چهره در دام پلیس فتا

رییس پلیس فتا پایتخت از شناسایی و دستگیری فردی که با جعل هویت‌های مختلف و خرید چک از شهروندان کلاهبرداری می‌کرد خبر داد و گفت: متهم بیش از چهل میلیارد تومان کلاهبرداری کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ داوود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ اظهار داشت تعدادی از شهروندان به پلیس فتا مراجعه کرده و اعلام داشتند فردی ناشناس با ارائه چک از آنها کلاهبرداری کرده است.

این مقام انتظامی بیان کرد: کارشناسان پلیس فتا تهران بزرگ تحقیقات خود را آغاز کردند و در بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد مجرم از طریق سایت دیوار و شیپور دسته چک خریداری می‌کرده و پس از آن با جعل کارت شناسایی ملی صاحبان چک اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می‌کرده است.

وی با اشاره به اینکه متهم خود را پزشک متخصص معرفی می‌کرده افزود: در ادامه تحقیقات سایبری مشخص شد مجرم پس از در اختیار گرفتن چک‌ها و جعل هویت صاحب چک قربانیان خود را که عموماً فروشندگان کالاهای گران قیمت پزشکی بودند و در سایت‌های آگهی محور آگهی منتشر کرده بودند شناسایی می‌کرده و پس از حضور در محل با ارائه یک برگ چک به تاریخ روز کالای مورد نظر را تحویل می‌گرفته و از محل خارج می‌شده است.

سرهنگ معظمی گودرزی با اشاره به افزایش تعداد شکات پرونده به بیش از ۶۰ نفر بیان داشت: با تلاش‌های شبانه روزی افسران سایبری پلیس فتا این متهم اینترنتی شناسایی و پس از تشریفات قضائی در مخفیگاه خود در یکی از مناطق جنوبی پایتخت دستگیر و از محل اختفای وی بیش از یکصد فقره مدرک جعلی از جمله کارت ملی، کارت شناسایی پزشک متخصص و دیگر کارت‌های هویتی و تعداد زیادی دسته چک خریداری شده کشف شد.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: به هیچ عنوان به هویت‌ها در فضای مجازی اعتماد نکنید و حتماً قبل از انجام هر معامله‌ای در این فضا از هویت و اعتبار طرف مقابل اطمینان حاصل کنید، همچنین در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی می‌توانند موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های سایبری به شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ و یا نشانی پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.gov.ir گزارش کنند.

کد مطلب 6044574

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    نظرات

    • میناهمتی IR ۱۷:۵۶ - ۱۴۰۳/۱۱/۱۸
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      پاسخ
      توروخداکمک منم بکنید برنامه دیوارکلاهبرداری کرده ازم

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