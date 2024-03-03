مرد هزار چهره در دام پلیس فتا

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ داوود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ اظهار داشت تعدادی از شهروندان به پلیس فتا مراجعه کرده و اعلام داشتند فردی ناشناس با ارائه چک از آنها کلاهبرداری کرده است.

این مقام انتظامی بیان کرد: کارشناسان پلیس فتا تهران بزرگ تحقیقات خود را آغاز کردند و در بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد مجرم از طریق سایت دیوار و شیپور دسته چک خریداری می‌کرده و پس از آن با جعل کارت شناسایی ملی صاحبان چک اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می‌کرده است.

وی با اشاره به اینکه متهم خود را پزشک متخصص معرفی می‌کرده افزود: در ادامه تحقیقات سایبری مشخص شد مجرم پس از در اختیار گرفتن چک‌ها و جعل هویت صاحب چک قربانیان خود را که عموماً فروشندگان کالاهای گران قیمت پزشکی بودند و در سایت‌های آگهی محور آگهی منتشر کرده بودند شناسایی می‌کرده و پس از حضور در محل با ارائه یک برگ چک به تاریخ روز کالای مورد نظر را تحویل می‌گرفته و از محل خارج می‌شده است.

سرهنگ معظمی گودرزی با اشاره به افزایش تعداد شکات پرونده به بیش از ۶۰ نفر بیان داشت: با تلاش‌های شبانه روزی افسران سایبری پلیس فتا این متهم اینترنتی شناسایی و پس از تشریفات قضائی در مخفیگاه خود در یکی از مناطق جنوبی پایتخت دستگیر و از محل اختفای وی بیش از یکصد فقره مدرک جعلی از جمله کارت ملی، کارت شناسایی پزشک متخصص و دیگر کارت‌های هویتی و تعداد زیادی دسته چک خریداری شده کشف شد.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: به هیچ عنوان به هویت‌ها در فضای مجازی اعتماد نکنید و حتماً قبل از انجام هر معامله‌ای در این فضا از هویت و اعتبار طرف مقابل اطمینان حاصل کنید، همچنین در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی می‌توانند موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های سایبری به شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ و یا نشانی پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.gov.ir گزارش کنند.