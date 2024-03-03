به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آگاه از ورود هیأت جنبش حماس به قاهره برای شرکت در مذاکرات آتش بس در غزه خبر داد.

بنابراین گزارش، ریاست هیأت جنبش حماس بر عهده «خلیل الحیه» نایب رئیس جنبش حماس در غزه است.

روز گذشته یک منبع امنیتی مصری در ارتباط با دور جدید مذاکرات غیر مستقیم آتش بس که قرار است با حضور نمایندگان جنبش حماس و رژیم صهیونیستی در قاهره پایتخت مصر برگزار شود، جزئیاتی ارائه کرد.

این منبع امنیتی مصری در این باره گفت: مذاکرات در زمینه آتش بس در غزه از روز یکشنبه در قاهره آغاز خواهد شد و دو طرف مذاکرات آتش بس به طور مقدماتی درباره مدت آتش بس و جزئیات آزادی اسرا به توافق رسیده اند.

بنابراین گزارش، نهایی شدن توافق آتش بس به توافق درباره خروج نظامیان اسرائیلی از شمال نوار غزه و بازگشت ساکنان آن به منازل خود بستگی دارد.