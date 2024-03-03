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۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۴:۲۶

منبع وابسته به حماس مطرح کرد:

امکان رسیدن به توافق آتش‌بس طی ۲۴ تا ۴۸ ساعت آینده

امکان رسیدن به توافق آتش‌بس طی ۲۴ تا ۴۸ ساعت آینده

یک منبع وابسته به حماس در گفت و گو با خبرگزاری فرانسه امکان رسیدن به توافق آتش بس در غزه طی ۲۴ تا ۴۸ ساعت آینده را دور از ذهن ندانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه روسیا الیوم، یک منبع وابسته به جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس امروز یکشنبه در گفت و گو با خبرگزاری فرانسه تاکید کرد: امکان رسیدن به توافق آتش بس در غزه طی یک تا دو روز آینده وجود دارد به ویژه اگر رژیم صهیونیستی با مطالبات طرف فلسطینی موافقت کند.

وی در ادامه گفت و گو با فرانس پرس تاکید کرد: امروز یکشنبه دور جدید مذاکرات آتش بس در قاهره آغاز خواهد شد و مسیر برای رسیدن به توافق طی ۲۴ تا ۴۸ ساعت آینده وجود دارد.

این در حالی است که صبح امروز منابع مصری از ورود هیأت جنبش حماس به قاهره به ریاست خلیل الحیه از مقامات ارشد این جنبش خبر داده بودند.

پس از آن نیز هیأت هایی از مقامات قطر و آمریکا وارد قاهره شدند. بنابر اعلام منابع عبری در این دور از مذاکرات هیأت اسرائیلی حضور نخواهد داشت.

کد مطلب 6044927

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