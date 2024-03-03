به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه روسیا الیوم، یک منبع بلندپایه مصری در گفت و گو با خبرگزاری فرانسه (فرانس پرس) تاکید کرد: مقامات مصری تلاش‌های گسترده‌ای برای برقراری آتش بس در غزه پیش از آغاز ماه رمضان به کار گرفته اند.

پیش از این یک منبع وابسته به حماس از امکان رسیدن به توافق آتش بس در غزه طی ۲۴ تا ۴۸ ساعت آینده خبر داده بود. وی در این باره گفت که اگر صهیونیست‌ها با مطالبات طرف فلسطینی موافقت کنند، امکان تحقق توافق وجود دارد.

این در حالی است که صبح امروز منابع مصری از ورود هیأت جنبش حماس به قاهره به ریاست خلیل الحیه از مقامات ارشد این جنبش خبر داده بودند.

پس از آن نیز هیأت هایی از مقامات قطر و آمریکا وارد قاهره شدند. بنابر اعلام منابع عبری در این دور از مذاکرات هیأت اسرائیلی حضور نخواهد داشت.