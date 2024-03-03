تهیه بلیت سفرهای نوروزی به صورت رفت و برگشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سید کمال هادیانفر معاون حملونقل وزیر راه و شهرسازی در دومین جلسه ستاد سفرهای نوروزی که صبح امروز (۱۳ اسفند ماه) در محل وزارتخانه برگزار شد، گفت: با توجه به آمار سفرها و میزان تقاضا در نوروز گذشته، برای سفرهای نوروز ۱۴۰۳، با توجه به اینکه سفرنامه نوروز با ایام مبارک ماه رمضان همزمان شده است، ۳ تا ۵ درصد افزایش پیشبینی میشود.
هادیانفر با تأکید بر توزیع عادلانه بلیت و دسترسی راحت مردم به خدمات حملونقل گفت: همه بلیتها نباید در یک روز خاص عرصه شوند، بلکه ۲۰ تا ۳۰ درصد بلیتها قبل از ۴۸ یا ۲۴ ساعت هر روز ارائه شود و تا آخرین روز ایام طرح نوروزی روز بلیت وجود داشتهباشد. ۶۰ تا ۷۰ درصد بلیتها نیز باید بهصورت رفت و برگشت به فروش برسد.
هادیانفر افزود: باید جلسات آموزشی برای نیروهای متخصص و مسئولان در حوزه سفرها برای ارائه خدمات مطلوب ارائه شود. فروش چارتری بلیت هواپیما برای سفرهای داخلی و سفرهای بینالمللی مقاصد زیارتی به ویژه نجف انجام نشود.
اقدامات لازم در خصوص تأمین سوخت انجام شود
معاون حملونقل وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: بازرسی وزارت راه و شهرسازی در خصوص نحوه فروش عادلانه و قیمت دولتی بلیتهای هواپیما نظارت لازم را خواهند داشت. با سرعت بالا باید زیرساختها و سامانهها مهیا شود تا آمادگی کامل برای حوادث پیش بینی نشده داشتهباشیم.
هادیانفر اظهار کرد: پاسخگویی در میزهای ارتباطات مردمی به بهترین شکل انجام شود و نقش فضای مجازی، پیامرسانها و شبکههای مجازی در سفرهای نوروزی پر رنگتر خواهد شد و رصد کامل فضای مجازی انجام شود تا بتوان واکنشها و پاسخهای روشنگرانه در این خصوص ارائه داد. در ایام نوروز کارت جایگاههای سوخت فعال شود تا تأمین سهمیه سوخت سهل و راحت باشد.
آمادگی بیش از ۱۰ هزار نیروی راهدار برای ارائه خدمات در سفرهای نوروزی
حمیدرضا شهرکی معاون حملونقل سازمان راهداری و حملونقل جادهای از آمادگی بیش از ۱۰ هزار نیروی راهدار برای ارائه خدمات در سفرهای نوروزی خبر داد و گفت: بیش از هزار دوربین ثبت تخلف در جادهها نصب شدهاست.
تشدید نظارتها در ایام نوروز
حسین مذنب مدیرکل بازرسی، ارزیابی عملکرد و حقوق شهروندی وزارت راه و شهرسازی نیز در این جلسه گزارشی از بازدیدهای خود از تجهیزات فرودگاهها ارائه و اقدامات و برنامههای نظارتی این حوزه در ایام نوروز را تشریح کرد. بازرسی و نظارتها در ایام نوروز برای اجرای هرچه بهتر طرح نوروزی و سفرهای ایمن برای مسافران تشدید میشود.
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