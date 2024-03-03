افزایش شمار شهدای غزه/ ۹ قتل عام دیگر طی ۲۴ ساعت اخیر

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از الجزیره، وزارت بهداشت فلسطین امروز یکشنبه با صدور بیانیه‌ای از افزایش شمار شهدای جنگ علیه غزه به ۳۰ هزار و ۴۱۰ هزار نفر خبر داد.، شمار مجروحان نیز به ۷۱ هزار و ۷۰۰ نفر رسیده است.

بنابر این گزارش، ارتش رژیم صهیونیستی طی ۲۴ ساعت اخیر ۹ قتل عام دیگر علیه اهالی غزه مرتکب شده که طی آن ۹۰ فلسطینی شهید و ۱۷۷ نفر دیگر زخمی شده اند.

وزارت بهداشت فلسطین از وجود هزاران نفر زیر آوار ویرانی‌ها در نوار غزه خبر داده است که به دلیل کمبود امکانات نیروهای امدادی امکان دسترسی به آنها را ندارند.