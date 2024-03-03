به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ناظر حقوق بشر اروپا - مدیترانه تأیید کرد که تانک‌های اسرائیلی عمداً ده‌ها فلسطینی را زنده در مناطق مختلف نوار غزه زیر گرفته‌اند.

این مرکز حقوق بشری همچنین اعلام کرد که قتل یک جوان فلسطینی به‌دست ارتش اشغالگر را که در ۲۹ فوریه گذشته در محله الزیتون شهر غزه پس از دستگیری و بستن دستانش با دستبندهای پلاستیکی عمداً با خودرو زیر گرفته شد، ثبت کرده است

ناظر حقوق بشر اروپا - مدیترانه در ادامه گزارش خود افزود که حادثه‌ای را به صورت مستند ثبت کرده است که در آن یک تانک اسرائیلی در روز ۲۳ ژانویه گذشته یک چادر آوارگان را در منطقه برج‌های «طیبه» در شهر خان‌یونس در جنوب نوار غزه که در آن یک خانواده خوابیده بودند، زیر گرفته و در این جنایت یک فلسطینی و دختر بزرگش به شهادت رسیده و سه فرزند او و همسرش مجروح شدند.

این خبر در حالی است که وزارت بهداشت فلسطین امروز یکشنبه با صدور بیانیه‌ای از افزایش شمار شهدای جنگ علیه غزه به ۳۰ هزار و ۴۱۰ هزار نفر خبر داد.، شمار مجروحان نیز به ۷۱ هزار و ۷۰۰ نفر رسیده است.