به گزارش خبرنگار مهر، احمد افضلی ظهر یکشنبه در نشست تخصصی رصد مسائل و مشکلات پروژه نهضت ملی مسکن گفت: تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز در سایت‌های نهضت ملی مسکن ضرورتی است که باید با تلاش دستگاه‌های مرتبط و همکاری ادارات کل راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و شهر جدید مهستان فراهم شود.

وی با بیان اینکه نهضت ملی مسکن یکی از طرح‌های مهم دولت مردمی سیزدهم است که برای برخورداری تمامی اقشار جامعه از مسکن مدنظر قرار گرفته که باید در استان البرز با اهتمام ویژه ای دنبال شود، از واگذاری و قرعه کشی یک هزار و ۳۵۷ قطعه زمین در قالب طرح جوانی جمعیت خبر داد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار البرز بیان کرد: مراسم قرعه‌کشی و واگذاری یک هزار و ۳۵۷ قطعه زمین در قالب قانون جوانی جمعیت استان البرز و همچنین کلنگ‌زنی بزرگترین سایت نهضت ملی مسکن کشور در اشتهارد به متراژ یک هزار و ۶۰ هکتار فردا ۱۴ اسفند ماه با حضور مسؤولان عالی رتبه کشوری و استانی در تالار شهیدان نژاد فلاح کرج برگزار می‌شود.