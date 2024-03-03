به گزارش خبرنگار مهر، آزمون دکتری تخصصی رشته‌های داروسازی سال تحصیلی ۱۴۰۴ - ۱۴۰۳ روز ۴ مرداد ۱۴۰۳ در دانشگاه های علوم پزشکی برگزار می شود.

ثبت نام در آزمون دکتری تخصصی رشته های داروسازی از تاریخ اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ آغاز می شود. فرصت ثبت نام در این آزمون تا ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ ادامه دارد.

آزمون دکتری تخصصی رشته‌های داروسازی از سال ۱۴۰۲ از آزمون‌های دکتری تخصصی گروه علوم پزشکی جدا شده است

آزمون دکتری تخصصی رشته‌های داروسازی سال تحصیلی ۱۴۰۴ - ۱۴۰۳ به منظور پذیرش دانشجوی مقطع دکتری تخصصی در رشته‌های اقتصاد و مدیریت دارو، کنترل دارو، فارماسیوتیکس، شیمی دارویی، فارماکوگنوزی، زیست فناوری دارویی، سم شناسی، داروسازی بالینی، داروسازی سنتی، داروسازی هسته‌ای، نانوفناوری دارویی، زیست مواد دارویی و شیمی مواد خوراکی و آب شناسی پزشکی برگزار می شود.