ذوب آهن مغلوب طبیعت شد/ برتری شهرداری گرگان و مهرام

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته بیستم رقابت‌های لیگ برتر آقایان امروز یکشنبه با برگزاری ۵ دیدار دنبال شد.

درنخستین دیدار این هفته، تیم کاله مازندران مقابل رعدپدافند به میدان رفت و با نتیجه ۱۱۷ بر۶۲ به پیروزی رسید. در این دیدار متین آقاجانپوربا ۲۱ امتیاز،۴ ریباند،۲ پاس گل و کارایی ۲۵ بهترین بازیکن شد.

در دیگر دیدار هفته بیستم، تیم‌های مهرام تهران و پالایش نفت آبادان به رقابت پرداختند و تیم مهرام با برتری ۷۳ بر ۶۸ تیم حریف را شکست داد. در این دیدارپری پتی با ۲۳ امتیاز، ۱۳ ریباند، ۵ توپ ربایی و کارایی ۲۳ بهترین بازیکن بود.

تیم شهرداری گرگان در این هفته میزبان تیم فولاد هرمزگان بود و در نهایت با نتیجه ۹۶ بر ۸۹ در این دیدار به پیروزی رسید. در این دیدار سینا واحدی با ۴۴ امتیاز، ۲ پاس گل، ۳ توپ ربایی و کارایی ۴۰ بهترین بازیکن این دیدار شد.

همچنین تیم ذوب آهن در هفته بیستم به مصاف تیم طبیعت تهران رفت و با نتیجه ۷۱ بر۸۲ مغلوب تیم حریف شد.در این دیدار جردن استیونز با ۳۲ امتیاز، ۴ ریباند،۳ پاس گل و کارایی ۲۹ بهترین بازیکن بود.

لیموندیس شیراز در این هفته، مقابل آورتا ساری بازی کرد و با برتری ۹۱ بر ۷۱ موفق به کسب پیروزی شد. در این دیدار سید مهدی جعفری با ۹ امتیاز، ۶ ریباند، ۳ توپ ربایی وکارایی ۱۷ بهترین بازیکن دیدار شد.