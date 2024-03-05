دشمن خود را به خواب زده تا دستاوردهای ایران را نبیند

به گزارش خبرنگار مهر، اختتامیه بیست و یکمین دوره جشنواره انتخاب بهترین کتاب دفاع مقدس پیش از ظهر امروز سه‌شنبه ۱۵ اسفند با حضور حجت الاسلام والمسلمین عبدالله حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران، سید مجتبی ابطحی دبیرکل کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین، سید محمد حسینی معاون پارلمانی ریاست جمهوری، ناصر ابو شریف نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در تهران، غلامعلی حدادعادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، سردار سرتیپ دوم بسیجی مهدی امیریان رئیس سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس و امیر دریادار دکتر حبیب الله سیاری معاون هماهنگ‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران در تالار خلیج فارس موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد.

امیردریادار سیاری در این‌مراسم گفت: ایران قدرتمند و تأثیرگذار است. دشمنان جایگاه جمهوری اسلامی ایران را درک می‌کنند اما نمی‌خواهند به روی خودشان بیاورند. دشمن خودش را به خواب زده است. جایگاه و دستاوردهای ما را به گونه‌های مختلف زیر سوال می‌برند.

وی افزود: دفاع مقدس افتخارات زیادی برای کشور داشته است. در طول ۲۵۰ سال گذشته هر جنگی در این مملکت شده، تکه‌هایی از آن جدا شده است. ما در دفاع مقدس، ۸ سال در مقابل دشمنی که تا بن دندان مسلح شده بود، مقاومت کردیم و ذره‌ای از خاک مملکت را به دشمن ندادیم. دفاع مقدس مقتدرانه بوده است. سال‌های سال می‌توانیم از آن بهره ببریم. خاطرات و واقعیات‌ها باید نوشته شود. به دشمن اجازه ندهیم بین دفاع مقدس و نسل‌ها گسست نسلی ایجاد کند. تا زمانی که دفاع مقدس را داریم در سطح جهان جایگاه داریم.