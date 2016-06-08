خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها - حامد عرب‌زاده: امیر دریادار حبیب‌الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در حاشیه بازدید از جزیره خارگ به سولات خبرنگار مهر پاسخ گفت.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در ارتباط با اسکورت کشتی‌های نفتکش اظهار داشت: در دوران دفاع مقدس دشمن می‌خواست صادرات نفت خام ما را تعطیل کند و راهکار آنها برای این اقدام این بود که از ورود و خروج نفتکش‌ها به جزیره خارگ جلوگیری کنند.

سیاری اضافه کرد: دشمن برای دستیابی به این هدف، از طریق هوا کل توان خود را به کار گرفت و با استفاده از فرودگاه‌های برخی از کشورها که به او کمک می‌کردند تمام تلاشش را انجام داد که این آسیب را به اقتصاد ما وارد کند.

وی بیان کرد: با همت بلند نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران توانستیم در هشت سال دفاع مقدس بیش از ۱۰ هزار کشتی تجاری و نفتکش را به مقصد جزیره خارگ و بندر امام اسکورت کنیم تا چرخه اقتصاد مملکت بچرخد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران افزود: فرمانده کل قوا هم تاکید دارند به مردم بگوییم که یکی از نتایج عملیات‌های نیروی دریایی این است که اقتصاد کشور سالم مانده است و این در حالی محقق شده است که دشمن از تمام توان خود برای نابودی اقتصادی ما استفاده می‌کند.

وی ادامه داد: امروز هم با توجه به ناامنی که در خلیج عدن به‌وجود آمده است بحث اسکورت کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها در حال انجام است و از شش سال گذشته تاکنون موفق شدیم سه هزار کشتی تجاری و نفتکش را از دست دزدان دریایی عبور دهیم و سالم به مقصد برسانیم.

سیاری در ارتباط با حضور در جزیره خارگ نیز گفت: در این جزیره حضور یافتیم تا هم عرض خداقوتی به نیروهای فعال در جزیره داشته باشیم و هم تجدید دیداری با همرزمانی که در این جزیره مشغول انجام وظیفه هستند داشته باشیم.

وی با اشاره به موقعیت حساس و استراتژیک جزیره خارگ، افزود: در دوران دفاع مقدس افتخار خدمت در این منطقه را داشته‌ام و با تلاش همه رزمندگان توانستیم امنیت را در این جزیره تامین کنیم.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران اضافه کرد: افرادی که در این جزیره استراتژیک خدمت می‌کنند وظیفه سنگینی در زمینه حفاظت و حراست دارند و با اقتدار کامل در حال انجام وظیفه هستند.

وی افزود: در دوران دفاع مقدس حماسه‌های بزرگی در این جزیره خلق شد و مقاومت خوبی شکل گرفت و توانستیم جزیره خارگ که تنها محل صادرات نفت جمهوری اسلامی ایران بود را با اقتدار حفظ کنیم.

سیاری بیان کرد: به دنیا ثابت کردیم که در مقابل دشمن برای دفاع از منابع و منافعمان می‌ایستیم و جواب می‌دهیم و این طور نیست که بتوانند نسبت به منافع و منابع ما دست‌درازی کنند.

وی تصریح کرد: در عرصه دریاها این آمادگی وجود دارد که هر اتفاقی که در هر جای دریا رخ دهد با همان اقتدار و توانمندی جواب دشمن را بدهیم.