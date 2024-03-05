وزیر کشور و استانداران در روز درختکاری نهال غرس کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد وحیدی وزیر کشور به مناسبت روز درختکاری و آغاز هفته منابع طبیعی و آبخیزداری در محوطه وزارتخانه نهالی را غرس کرد و استانداران نیز در سراسر کشور در مراسم روز درختکاری شرکت کردند.

وحیدی روز سه شنبه در این آئین دیرینه که نشان از اهمیت حفاظت از محیط زیست است، همچون سالهای گذشته شرکت کرد.

برخی از استانداران هم علاوه بر شرکت در مراسم روز درختکاری در پیام هایی به اهمیت و جایگاه درخت در سلامت زندگی مردم اشاره کردند به نوعی که امروزه حفاظت گونه های گیاهی و احیای عرصه های ملی، فراتر از وظایف اداری تعریف شده و نجات مشکلات زیست محیطی، تکلیفی انسانی به شمار می رود.

درختکاری در ایران، به گواه تاریخ، پیشینه ای کهن دارد و ایرانیان باستان در جشن هایی خاص به کاشت درخت پرداخته و به خاک و زراعت احترام می گذاشتند و بی شک همین علقه و علاقه است که هفته ای سبز را به نام درختکاری در تقویم مناسبت های ملی ثبت و ضبط کرده تا بدین بهانه مردم اقصی نقاط کشور به غرس نهال بپردازند و فضایی شاد و مفرح در محل زندگی خود ایجاد کنند.

اگر چه حراست از عرصه های طبیعی به عنوان میراثی ملی، محدود به مکان و زمان خاصی نیست و این امر باید به عنوان یک فرهنگ عمومی و همگانی، همیشه مورد توجه باشد، اما هفته منابع طبیعی، فرصت مغتنمی است تا به رسم میراث داری، سنت حسنه اجدادمان را به فرزندان آموزش دهیم و به آنها بیاموزیم بر اساس باور های دینی مان آب، گیاهان سرسبز، محیط زیست، منابع طبیعی و درختان نعمت های ارزشمندی هستند و باید پاس داشته شوند.

برخی ازاستانداران مراسم روز درختکاری را در محل صنایع برگزار کردند و به عبارتی صنایع را به حفظ محیط زیست گره زدند.

برخی از مسوولان و رسانه ها نیز امروز نگهداری درخت یا به عبارتی "درخت داری" را از درخت کاری مهمتر دانستند و خواستار توجه به فضای سبز موجود و سرمایه گذاری برای نگهداری آن شدند.

از ویژگی های روز درختکاری امسال ادامه یافتن پویش کاشت یک میلیارد اصله درخت در سطح کشور است.

پویش کاشت یک میلیارد اصله درخت، طرحی چهارساله است که در جریان آن سالانه ۲۵۰ میلیون نهال تولید و با همکاری مردم در نقاط مورد نظر کاشته می‌شود.