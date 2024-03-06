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۱۶ اسفند ۱۴۰۲، ۶:۴۶

به مناسبت هفته بوشهر؛

شب آئینی بوشهر برگزار شد

شب آئینی بوشهر برگزار شد

بوشهر- رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندر بوشهر از برگزاری شب آئینی بوشهر با حضور پیر غلامان اهل بیت (ع) و سید بشیر حسینی از عوامل برنامه حسینیه معلی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسین احمد پور سه شنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در این آئین شروه خوانان بوشهر به اجرای برنامه پرداختند.

وی تصریح کرد: محسن سناسیری، یاسین ابراهیمی، ماندنی بجلی، علی ستوده به شروه خوانی و سید حمید هاشمی به نی نوازی پرداخت.

شب آئینی بوشهر برگزار شد

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندر بوشهر خاطرنشان کرد: در شب آئینی بوشهر از محمد دوانی، ابراهیم ملاح زاده، محمد علی کشتکار بوشهری، عبدالرحیم کرمی و رمضان مهر افشاری از پیشکسوتان مداحی سنتی بوشهری تجلیل به عمل آمد.

وی تصریح کرد: این آئین در ادامه سلسله برنامه‌های شانزدهمین هفته نکوداشت بوشهر برگزار شد.

شب آئینی بوشهر برگزار شد

کد مطلب 6047550

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