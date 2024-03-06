مجید امیرفضلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از مهار آتش‌سوزی در بلوک 13 شرقی مجتمع رضوان زنجان خبر داد و افزود: این حادثه صبح امروز ساعت 7:11 به سامانه 125 آتش‌نشانی گزارش شد.

وی با یادآوری اینکه با عزام بموقع آتش‌نشانان به محل، جلوی گسترش آتش به سایر واحدها گرفته شد، ادامه داد: برای مهار این آتش‌سوزی دو گروه امداد و نجات و اطفای حریق از ایستگاه شماره 7 گلشهر به محل اعزام شدند.

رییس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری زنجان با بیان اینکه مهار آتش‌سوزی در مجتمع رضوان زنجان یک ساعت به طول انجامید، خاطرنشان کرد: این حادثه خوشبختانه تلفات جانی نداشت اما یک نفر به خاطر نارسایی قلبی که داشت، توسط اورژانس به مراکز درمانی منتقل شد.