  1. استانها
  2. هرمزگان
۸ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۴۰

مهار سریع آتش‌سوزی در مجتمع تجاری مروارید درگهان

قشم- آتش سوزی در مجتمع تجاری مروارید درگهان قشم مهار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح روز یکشنبه یک مورد آتش‌سوزی در یکی از واحدهای پوشاک مجتمع تجاری مروارید درگهان رخ داد که با واکنش سریع پرسنل و عملکرد دقیق سیستم‌های ایمنی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن مهار شد.

این حادثه ساعت ۷:۲۳ صبح روز ۷ دی‌ماه ۱۴۰۴ رخ داد و بلافاصله سیستم اعلام حریق آدرس‌پذیر مجتمع فعال شد و محل دقیق آتش‌سوزی را شناسایی کرد.

نیروهای تأسیسات و حراست مجتمع با مراجعه به دستگاه هوشمند آدرس‌یاب، واحد حادثه‌دیده را شناسایی کرده و با باز کردن درِ غرفه، عملیات اطفای حریق را آغاز کردند.

حریق در کمتر از ۷ دقیقه و با استفاده از کپسول‌های آتش‌نشانی موجود به‌طور کامل مهار شد و از بروز خساراتی بالغ بر صدها میلیارد تومان جلوگیری به عمل آمد.

آموزش‌های پیشین ارائه‌شده به پرسنل مجتمع نقش مؤثری در سرعت، دقت و موفقیت عملیات اطفای حریق داشته است.

