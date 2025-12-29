به گزارش خبرگزاری مهر، صبح روز یکشنبه یک مورد آتشسوزی در یکی از واحدهای پوشاک مجتمع تجاری مروارید درگهان رخ داد که با واکنش سریع پرسنل و عملکرد دقیق سیستمهای ایمنی، در کوتاهترین زمان ممکن مهار شد.
این حادثه ساعت ۷:۲۳ صبح روز ۷ دیماه ۱۴۰۴ رخ داد و بلافاصله سیستم اعلام حریق آدرسپذیر مجتمع فعال شد و محل دقیق آتشسوزی را شناسایی کرد.
نیروهای تأسیسات و حراست مجتمع با مراجعه به دستگاه هوشمند آدرسیاب، واحد حادثهدیده را شناسایی کرده و با باز کردن درِ غرفه، عملیات اطفای حریق را آغاز کردند.
حریق در کمتر از ۷ دقیقه و با استفاده از کپسولهای آتشنشانی موجود بهطور کامل مهار شد و از بروز خساراتی بالغ بر صدها میلیارد تومان جلوگیری به عمل آمد.
آموزشهای پیشین ارائهشده به پرسنل مجتمع نقش مؤثری در سرعت، دقت و موفقیت عملیات اطفای حریق داشته است.
