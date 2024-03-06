۶۷۰۴ مدرسه میزبان اسکان نوروزی فرهنگیان/ ثبت نام از ۲۰ اسفند

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدسعید مقدم‌زاده همزمان با نزدیک‌شدن به ایام عید نوروز ۱۴۰۳، به ارائه گزارش اقدامات آموزش و پرورش در حوزه گردشگری در طرح اسکان نوروزی فرهنگیان پرداخت.

مدیرکل رفاه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش گفت: وزارت آموزش‌وپرورش با ارائه خدمات ارزان و فراگیر در اقصی‌نقاط کشور بار سنگینی از دوش متولیان گردشگری کشور برداشته و عملاً نقش مهمی در توسعه گردشگری و رونق اقتصادی در مناطق محروم کشور داشته است. همچنین تلاش شده است ارتقای سطح کیفی خدمات در جهت حفظ و ارتقای شأن و جایگاه فرهنگیان با حداقل هزینه و حداکثر خدمات فراهم شود لذا وزارت میراث فرهنگی‌، گردشگری و صنایع دستی می‌تواند علاوه بر رونق سفرهای گردشگران خارجی به کشور با کمک به گردشگری داخلی در توسعه کیفی این صنعت درآمدزا اهتمام ورزد.

مقدم زاده تاکید کرد: ۶ هزار و ۷۰۴ مدرسه شامل ۶۱ هزار و ۴۵۱ کلاس جهت ارائه خدمات اسکان موقت فرهنگیان در نوروز ۱۴۰۳ آماده‌سازی شده است. همچنین ۳۰۰ اردوگاه (۳۰۰۰ سوئیت)، ۵۰ مرکز (۲۰۰۰ خوابگاه) و تعداد ۲۰ هزار و ۱۵۸ نفر عوامل اجرایی آماده ارائه خدمات به فرهنگیان سراسر کشور هستند.

مدیرکل رفاه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه پذیرش فرهنگیان به دو روش حضوری و رزرو اینترنتی انجام می‌شود، گفت: فرهنگیان می‌توانند از تاریخ ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ با استفاده از سامانه متمرکز اسکان به آدرس Eskan.medu.ir نسبت به رزرو اینترنتی مراکز اسکان نوروزی اقدام کنند و پذیرش حضوری فرهنگیان از ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ تا ۱۳ فروردین ۱۴۰۳ است.

وی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود در نوروز ۱۴۰۳، ۴۲۰ هزار خانوار به تعداد یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در مراکز اسکان آموزش و پرورش پذیرش شوند، گفت: همچنین ۵ استان که بیشترین فراوانی پذیرش مسافران در نوروز ۱۴۰۲ را داشتند، استان‌های فارس، اصفهان، خراسان رضوی، خوزستان و یزد بوده‌اند.

مقدم‌زاده خاطر نشان کرد: افرادی که در مراکز اسکان نوروزی پذیرش می‌شوند تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند. همچنین مدارس نوساز، بزرگ و با دسترسی آسان به طرح اسکان نوروزی اختصاص می‌یابند.