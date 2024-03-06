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۱۶ اسفند ۱۴۰۲، ۱۱:۵۹

مقدم‌زاده خبر داد؛

۶۷۰۴ مدرسه میزبان اسکان نوروزی فرهنگیان/ ثبت نام از ۲۰ اسفند

۶۷۰۴ مدرسه میزبان اسکان نوروزی فرهنگیان/ ثبت نام از ۲۰ اسفند

مدیرکل رفاه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش گفت: ۶ هزار و ۷۰۴ مدرسه شامل ۶۱ هزار و ۴۵۱ کلاس جهت ارائه خدمات اسکان موقت فرهنگیان در نوروز ۱۴۰۳ آماده‌سازی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدسعید مقدم‌زاده همزمان با نزدیک‌شدن به ایام عید نوروز ۱۴۰۳، به ارائه گزارش اقدامات آموزش و پرورش در حوزه گردشگری در طرح اسکان نوروزی فرهنگیان پرداخت.

مدیرکل رفاه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش گفت: وزارت آموزش‌وپرورش با ارائه خدمات ارزان و فراگیر در اقصی‌نقاط کشور بار سنگینی از دوش متولیان گردشگری کشور برداشته و عملاً نقش مهمی در توسعه گردشگری و رونق اقتصادی در مناطق محروم کشور داشته است. همچنین تلاش شده است ارتقای سطح کیفی خدمات در جهت حفظ و ارتقای شأن و جایگاه فرهنگیان با حداقل هزینه و حداکثر خدمات فراهم شود لذا وزارت میراث فرهنگی‌، گردشگری و صنایع دستی می‌تواند علاوه بر رونق سفرهای گردشگران خارجی به کشور با کمک به گردشگری داخلی در توسعه کیفی این صنعت درآمدزا اهتمام ورزد.

مقدم زاده تاکید کرد: ۶ هزار و ۷۰۴ مدرسه شامل ۶۱ هزار و ۴۵۱ کلاس جهت ارائه خدمات اسکان موقت فرهنگیان در نوروز ۱۴۰۳ آماده‌سازی شده است. همچنین ۳۰۰ اردوگاه (۳۰۰۰ سوئیت)، ۵۰ مرکز (۲۰۰۰ خوابگاه) و تعداد ۲۰ هزار و ۱۵۸ نفر عوامل اجرایی آماده ارائه خدمات به فرهنگیان سراسر کشور هستند.

مدیرکل رفاه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه پذیرش فرهنگیان به دو روش حضوری و رزرو اینترنتی انجام می‌شود، گفت: فرهنگیان می‌توانند از تاریخ ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ با استفاده از سامانه متمرکز اسکان به آدرس Eskan.medu.ir نسبت به رزرو اینترنتی مراکز اسکان نوروزی اقدام کنند و پذیرش حضوری فرهنگیان از ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ تا ۱۳ فروردین ۱۴۰۳ است.

وی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود در نوروز ۱۴۰۳، ۴۲۰ هزار خانوار به تعداد یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در مراکز اسکان آموزش و پرورش پذیرش شوند، گفت: همچنین ۵ استان که بیشترین فراوانی پذیرش مسافران در نوروز ۱۴۰۲ را داشتند، استان‌های فارس، اصفهان، خراسان رضوی، خوزستان و یزد بوده‌اند.

مقدم‌زاده خاطر نشان کرد: افرادی که در مراکز اسکان نوروزی پذیرش می‌شوند تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند. همچنین مدارس نوساز، بزرگ و با دسترسی آسان به طرح اسکان نوروزی اختصاص می‌یابند.

کد مطلب 6047868
علی قدمی

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