سرمربی تیم فوتبال مس شهربابک: مقابل استقلال کار سختی داریم

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شهبا سرمربی مس شهر بابک، در نشست خبری پیش از دیدار این تیم برابر استقلال تهران در رقابت‌های لیگ برتر، ضمن عرض تسلیت بابت شهادت جمعی از هموطنان، اظهار کرد: شهرستان شهربابک شهرستانی کوچک در استان کرمان با حدود ۱۰ هزار نفر جمعیت است که به عنوان شهر ملی فیروزه شناخته می‌شود و یکی از معادن بزرگ ایران نیز در این منطقه قرار دارد. شرکت مس شهربابک نیز از مجموعه‌های مهم این شهرستان است.



وی افزود: تیم مس شهربابک کار خود را از لیگ استان آغاز کرد و با طی کردن لیگ‌های مختلف، به لیگ دسته اول و سپس لیگ برتر رسید. حدود پنج سال در لیگ دسته اول حضور داشتیم و اکنون نخستین حضورمان در لیگ برتر را تجربه می‌کنیم. قسمت این بود که اولین بازی ما در لیگ برتر مقابل استقلال تهران باشد؛ تیمی باکیفیت، پرافتخار و بزرگ که قطعاً بازی بسیار سختی برابر آن خواهیم داشت.



شهبا ادامه داد: ما تا بیست‌وپنجم تیرماه درگیر مسابقات لیگ دسته اول بودیم. حدود ۷۰ درصد از تیم فصل گذشته را حفظ کردیم و تعدادی بازیکن از لیگ برتر نیز جذب کرده‌ایم که بازیکنان باکیفیت و قابل احترامی هستند. قطعاً حرف‌های زیادی برای گفتن داریم و امیدوارم فردا شاهد یک بازی باکیفیت باشیم که همه از آن راضی باشند.



سرمربی مس شهربابک درباره وضعیت نقل‌وانتقالات این تیم گفت: قیمت‌هایی که در لیگ برتر شاهد بودیم با شرایط لیگ دسته اول بسیار متفاوت است. ما بر اساس بودجه‌ای که باشگاه در نظر گرفته بود، اقدام به جذب بازیکنان کردیم. در مورد میزان دقیق بودجه بهتر است صحبت نکنم، اما با توجه به امکانات و بودجه موجود، بازیکنان باکیفیتی جذب کردیم و همان‌طور که گفتم حدود ۷۰ درصد بازیکنان فصل گذشته را نیز حفظ کردیم تا تیمی داشته باشیم که بتواند در لیگ برتر حرفی برای گفتن داشته باشد.



وی درباره امکانات و ورزشگاه مس شهربابک نیز گفت: شهربابک یک ورزشگاه بسیار شیک و مناسب با ظرفیت ۱۰ هزار نفر به نام ورزشگاه شهدای مس دارد و بازی‌ها در همین مجموعه برگزار خواهد شد. از این لحاظ مشکل خاصی نداریم و شرایط برای حضور در لیگ برتر فراهم است.



شهبا در پاسخ به پرسشی درباره ناشناخته بودن مس شهربابک برای رقبا و ویژگی‌های فنی این تیم گفت: ما در هر صورت نخستین حضورمان در لیگ برتر را تجربه می‌کنیم و تجربه حضور در این سطح را نداریم. قطعاً کار سختی پیش رو داریم، اما بر اساس شرایط هر مسابقه برنامه‌ریزی خواهیم کرد. در بعضی بازی‌ها ممکن است نیاز باشد بیشتر دفاع کنیم و در برخی مسابقات نیز رویکرد تهاجمی داشته باشیم.



سرمربی مس شهربابک افزود: با توجه به احترامی که برای تمام تیم‌های لیگ برتر قائل هستم، مطمئن باشید تیم فوتبال مس شهربابک با عزت و توانایی‌هایی که در مجموعه وجود دارد، تلاش می‌کند جایگاه خودش را در لیگ برتر تثبیت کند و برای این مسابقات حرف‌های زیادی برای گفتن داشته باشد.