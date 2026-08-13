یک فوتی و ۶ مصدوم در پی برخورد سواری با کارگران در جاده آذرشهر–تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، وحید شادی ‌نیا ظهر پنج شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: این تصادف امروز در جاده آذرشهر–تبریز، مقابل پادگان شهید قاضی، بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی ال۹۰ با آسفالت‌کاران جاده رخ داد.

شادی‌نیا افزود: پس از اعلام حادثه، چهار دستگاه آمبولانس اورژانس به محل اعزام شدند و کارشناسان اورژانس اقدامات لازم را برای امدادرسانی به حادثه‌دیدگان انجام دادند.

سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی ادامه داد: این حادثه یک فوتی و ۶ مصدوم بر جای گذاشت که مصدومان پس از انجام اقدامات اولیه درمانی به بیمارستان امام خمینی(ره) اسکو منتقل شدند.