یک فوتی و ۶ مصدوم در پی برخورد سواری با کارگران در جاده آذرشهر–تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، وحید شادی نیا ظهر پنج شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: این تصادف امروز در جاده آذرشهر–تبریز، مقابل پادگان شهید قاضی، بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی ال۹۰ با آسفالتکاران جاده رخ داد.
شادینیا افزود: پس از اعلام حادثه، چهار دستگاه آمبولانس اورژانس به محل اعزام شدند و کارشناسان اورژانس اقدامات لازم را برای امدادرسانی به حادثهدیدگان انجام دادند.
سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی ادامه داد: این حادثه یک فوتی و ۶ مصدوم بر جای گذاشت که مصدومان پس از انجام اقدامات اولیه درمانی به بیمارستان امام خمینی(ره) اسکو منتقل شدند.
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