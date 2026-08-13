۴۹۹ واحد خون در اصفهان همزمان با سال روز شهادت امام رضا اهدا شد

کیان دهراب‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تسلیت سالروز شهادت حضرت امام رضا (ع) اظهار کرد: ۵۹۱ نفر از اهداکنندگان خون در روز پنجشنبه ۲۲ مردادماه، مصادف با آخرین روز ماه صفر، برای اهدای خون به مراکز استان مراجعه کردند.

وی افزود: از مجموع این مراجعات، ۴۹۹ نفر پس از انجام معاینات پزشکی، موفق به اهدای خون شدند.

دهراب‌پور با اشاره به مراکز فعال در این طرح عنوان کرد: این اقدام خیرخواهانه در سه مرکز اهدای خون خواجو در اصفهان، شهرستان‌های گلپایگان و خوانسار و همچنین با استقرار تیم سیار انتقال خون در شهر هرند انجام شد.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با دعوت از مردم برای تداوم این مشارکت تأکید کرد: با توجه به گرمای هوا در روزهای اخیر، نیاز به ذخایر خونی تداوم دارد. از اهداکنندگان با هر گروه خونی درخواست می‌شود با حضور در مراکز اهدای خون، یاریگر بیماران نیازمند باشند؛ چرا که با هر واحد اهدای خون می‌توان جان حداقل سه بیمار را نجات داد.