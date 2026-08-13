به گزارش خبرنگار مهر، کنفدراسیون فوتبال آسیا به طور رسمی اعلام کرد گل گهر سیرجان نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا ۲ است.



این در حالی است که فدراسیون با هماهنگی سازمان لیگ، اقدام به برگزاری تورنمنت سه جانبه با فشار پرسپولیس و چادرملو کرد تا آنها در رقابت با گل گهر دنبال این سهمیه باشند که چادرملو موفق شد در این تورنمنت جواز حضور در آسیا را پیدا کند اما گل گهر سیرجان معرفی شد تا اینگونه تمام معادلات موجود، مجهول شود و تلاش‌های مهدی تاج هم برای تغییر اسم نماینده ایران هم راه به جایی نبرد.



سیدبندی رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا ۲ به شرح زیر است:



سید اول: الجزیره و الوحده امارات، الحسین اردن و التعاون عربستان



سید دوم: الریان قطر، گل‌گهر ایران، نسف قارشی ازبکستان، الشرطه عراق



سید سوم: الفیصلی اردن، المحرق بحرین، السیب عمان و الکویت کویت



سید چهارم: الخالدیه بحرین، النهضة عمان، بنگال شرقی هند و آرکاداغ ترکمنستان