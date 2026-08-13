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۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۲

تداوم ناپایداری های جوی در مازندران

تداوم ناپایداری های جوی در مازندران

ساری- کارشناس هواشناسی مازندران از تداوم ناپایداری‌های جوی در بخش‌هایی از استان طی روزهای آینده خبر داد.

احمد اسدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی اظهار کرد: امروز آسمان استان عمدتاً نیمه‌ابری است و از بعدازظهر و شب با افزایش ابر و وزش باد، در دامنه‌ها و ارتفاعات احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق پراکنده وجود دارد.

وی افزود: در روز جمعه ۲۳ مرداد نیز شرایط جوی غالباً صاف تا نیمه‌ابری پیش‌بینی می‌شود، اما از بعدازظهر و شب بر میزان ابرناکی افزوده خواهد شد و در ارتفاعات و دامنه‌ها رگبار و رعدوبرق پراکنده دور از انتظار نیست.

کارشناس هواشناسی مازندران ادامه داد: از شنبه تا دوشنبه، ۲۴ تا ۲۶ مرداد، مناطق ساحلی و دامنه‌ها شاهد آسمانی نیمه‌ابری تا ابری همراه با بارش‌های پراکنده و وزش باد خواهند بود. در ارتفاعات نیز هوا عمدتاً صاف تا نیمه‌ابری است و گاهی افزایش ابر و احتمال مه رقیق پیش‌بینی می‌شود.

اسدی درباره وضعیت جوی روز سه‌شنبه ۲۷ مرداد گفت: آسمان استان در این روز صاف تا نیمه‌ابری خواهد بود و از شب با افزایش ابر، وزش باد و احتمال رگبار پراکنده همراه می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: برای چهارشنبه ۲۸ مرداد نیز آسمانی نیمه‌ابری با افزایش ابر، وزش باد و رگبار و رعدوبرق پراکنده پیش‌بینی شده است.

اسدی با تأکید بر اینکه پیش‌بینی‌های جوی با ورود داده‌ها و نقشه‌های جدید ممکن است دستخوش تغییر شود، گفت: تغییرات احتمالی در روزهای آینده در گزارش‌های به‌روزشده لحاظ خواهد شد.

کد مطلب 6915683

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