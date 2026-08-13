تداوم ناپایداری های جوی در مازندران

احمد اسدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی اظهار کرد: امروز آسمان استان عمدتاً نیمه‌ابری است و از بعدازظهر و شب با افزایش ابر و وزش باد، در دامنه‌ها و ارتفاعات احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق پراکنده وجود دارد.

وی افزود: در روز جمعه ۲۳ مرداد نیز شرایط جوی غالباً صاف تا نیمه‌ابری پیش‌بینی می‌شود، اما از بعدازظهر و شب بر میزان ابرناکی افزوده خواهد شد و در ارتفاعات و دامنه‌ها رگبار و رعدوبرق پراکنده دور از انتظار نیست.

کارشناس هواشناسی مازندران ادامه داد: از شنبه تا دوشنبه، ۲۴ تا ۲۶ مرداد، مناطق ساحلی و دامنه‌ها شاهد آسمانی نیمه‌ابری تا ابری همراه با بارش‌های پراکنده و وزش باد خواهند بود. در ارتفاعات نیز هوا عمدتاً صاف تا نیمه‌ابری است و گاهی افزایش ابر و احتمال مه رقیق پیش‌بینی می‌شود.

اسدی درباره وضعیت جوی روز سه‌شنبه ۲۷ مرداد گفت: آسمان استان در این روز صاف تا نیمه‌ابری خواهد بود و از شب با افزایش ابر، وزش باد و احتمال رگبار پراکنده همراه می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: برای چهارشنبه ۲۸ مرداد نیز آسمانی نیمه‌ابری با افزایش ابر، وزش باد و رگبار و رعدوبرق پراکنده پیش‌بینی شده است.

اسدی با تأکید بر اینکه پیش‌بینی‌های جوی با ورود داده‌ها و نقشه‌های جدید ممکن است دستخوش تغییر شود، گفت: تغییرات احتمالی در روزهای آینده در گزارش‌های به‌روزشده لحاظ خواهد شد.