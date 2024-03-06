به گزارش خبرنگار مهر، «علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت امروز در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: جلسه امروز هیأت وزیران به ریاست رییس جمهور تشکیل شد و در ابتدا اعضای هیات دولت، گزارشهایی درباره اهم مباحث و موضوعات مهم هفته گذشته ارایه دادند که اولویت با حادثه سیل سیستان و بلوچستان بود.
وی افزود: در خصوص وضعیت امدادرسانی به هممیهنان عزیزمان در سیستان و بلوچستان که شامل اهم گزارشهای این هفته بود، وزیر کشور گزارشی از حضور میدانی در این استان ارایه کرد.
بهادری جهرمی ادامه داد: همچنین وزیر راه و شهرسازی درباره فعالشدن راهها و احیای دوباره مسیرهای مواصلاتی گزارش داد و البته بقیه اعضای دولت هم بر اساس مسوولیتهاشان گزارشهایی را در خصوص نحوه امدادرسانی و کمک در سیل سیستان و بلوچستان ارایه کردند.
سخنگوی دولت گفت: رییسجمهور در خصوص امدادرسانی و کمک و تلاش در جهت پیشگیری در موارد مشابه، دستورهای لازم را ارایه کرد؛ ضمن آنکه رییسی جلسه امروز هیات دولت را زودتر ترک کرد تا برای سرکشی میدانی از سیلزدگان استان سیستان و بلوچستان، عازم این استان شود.
بهادری جهرمی افزود: همچنین در جلسه امروز گزارشهای دیگری درباره روندهای ایجاد و بهرهبرداری ساختارهای الکترونیکی در انتخابات ارایه شد.
سخنگوی دولت با اشاره به سفر رییسجمهور به الجزایر اظهار کرد: در خصوص سفری که رییسجمهور و وزیر نفت به الجزایر برای اجلاسیه سازمان همکاری کشورهای صادرکننده گاز داشتند، باید گفت که وزارت نفت کشورمان توانست رکورددار جمعآوری گازهای مشعل در این اجلاسیه شود که مورد قدردانی قرار گرفت؛ موضوعی که هم به لحاظ زیستمحیطی و هم جلوگیری از آلودگی هوا و هم بهرهبرداری از هدررفت، منابع حائز اهمیت است.
وی ادامه داد: علاوه بر این، صنعت نفت و گاز کشورمان در بین صادرکنندگان گاز رتبه اول را در رشد تولید گاز داشته است.
بهادری جهرمی گفت: میانگین رشد گاز در کشورهای دیگر صادرکننده، دو و نیم درصد است اما در کشورمان با همت مدیران جهادی و همکاری نخبگان دانشبنیان کشورمان، ۵ درصد بوده است.
وی افزود: امروز هیات دولت با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه نسبت به ارجاع اختلاف برخی طرحهای عمرانی دستگاههای اجرایی به داوری موافقت کرد تا این اختلافات سریعتر به نتیجه برسد.
سخنگوی دولت ادامه داد: دومین مصوبه هیأت وزیران در نشست امروز، صدور مجوز برگزاری دومین دوره اجلاس وزرای علوم و فناوری کشورهای اسلامی در ایران بود که دولت با بار مالی و هماهنگیهای لازم آن موافقت کرد و سال آینده این اجلاس در کشور برگزار می شود.
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