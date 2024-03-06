«سند ملی موسیقی جمهوری اسلامی ایران» به تصویب رسیده است

حجت الاسلام «سید ابراهیم رئیسی» صبح امروز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت با تقدیر و تجلیل از حضور پرشور و با شکوه مردم در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری، از همه دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات صمیمانه سپاسگزاری کرد.

رئیس جمهور با اشاره به ۴ محور مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره کیفیت برگزاری انتخابات تصریح کرد: با همت دولت و وزارت کشور و دیگر دست‌اندرکاران برگزاری، انتخابات در سلامت و امنیت کامل و به شکل رقابتی برگزار شد و مشارکت پرشور مردم در انتخابات نیز مسئولیت مسئولان در خدمت‌گزاری به آنان را مضاعف کرده است.

رئیسی شکرانه این مشارکت آگاهانه را خدمت خالصانه و صادقانه به مردم دانست با تاکید بر اینکه پیگیری تأمین نیازهای کشور و رفع مسائل و مشکلات تا حصول نتیجه از ویژگی‌های اصلی دولت انقلابی و مردمی است، اظهار داشت: مسئولان دستگاه‌های اجرایی و همه همکاران دولت توجه داشته باشند که هرگز نباید اجازه دهند کاری که امروز می‌شود انجام داد به فردا موکول شود.

رئیس جمهور همچنین با اشاره به گزارش بازدید وزیر کشور از مناطق سیل‌زده در استان سیستان و بلوچستان، ضمن تاکید بر به میدان آمدن همه دستگاه‌ها برای تسریع در امدادرسانی به سیل‌زدگان، به احتمال وقوع بارش‌های جدید نیز اشاره کرد و پیش‌بینی تدابیر لازم برای جلوگیری از خسارات و حوادث احتمالی را خواستار شد.

وی در بخش دیگری از سخنانش به گزارش وزیر نفت از هفتمین اجلاس مجمع سران کشورهای صادرکننده گاز اشاره کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران در این اجلاس به دلیل اقدامات موفق و پیش‌روانه انجام شده در زمینه جمع‌آوری گازهای مشعل و نیز افزایش تولید ۵ درصدی در دوره ۲ ساله گذشته، در قیاس با متوسط رشد ۲.۵ درصدی تولید دیگر اعضا مورد تقدیر قرار گرفت که جای خوشنودی و قدردانی دارد و امیدوارم با پیگیری‌های مجدانه وزارت نفت طرح جمع‌آوری گازهای مشعل هر چه سریع‌تر تکمیل گردد تا هم از سوزاندن ثروت ملی جلوگیری و هم آلایندگی‌های زیست محیطی آن متوقف شود.

پیش از سخنان رئیسی در جلسه امروز هیئت دولت، وزیر نفت ضمن تقدیر از حضور مؤثر رئیس جمهور با اشاره به ۴ محور مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره کیفیت برگزاری انتخابات گفت: با همت دولت و وزارت کشور و دیگر دست‌اندرکاران برگزاری، انتخابات در سلامت و امنیت کامل و به شکل رقابتی برگزار شد و مشارکت پرشور مردم در انتخابات نیز مسئولیت مسئولان در خدمت‌گزاری به آنان را مضاعف کرده است. در اجلاس سران مجمع کشورهای صادر کننده گاز در الجزایر، به ارائه گزارشی از روند برگزاری و دستاورد هیئت ایرانی در این اجلاس پرداخت و گفت: طبق گزارشی که دبیرخانه مجمع کشورهای صادر کننده گاز در پایان این اجلاس منتشر کرد، جمهوری اسلامی ایران به رغم تحریم‌ها، به رکورد افزایش ۵ درصدی تولید گاز دست یافته و این در حالی است که میانگین تولید دیگر کشورهای صادرکننده گاز ۲.۵ درصد بوده است.

وزیر نفت ادامه داد: همچنین در این اجلاس صنعت نفت و گاز جمهوری اسلامی ایران موفق به اخذ جایزه طراحی و اجرای موفق طرح جمع‌آوری گازهای مشعل در میان کشورهای صادر کننده گاز شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز از رکوردشکنی دولت سیزدهم در جذب سرمایه خارجی در سال جاری خبر داد و گفت‌: بر اساس گزارش سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، تا اسفند ماه امسال، کشور بیشترین میزان جذب سرمایه خارجی در سال‌های اخیر را تجربه کرده است که عدد قطعی آن نیز تا پایان اسفند ماه اعلام خواهد شد.

رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز در جلسه امروز به برگزاری نمایشگاهی از خدمات و فعالیت‌های این سازمان به خانواده‌های ایثارگر و شهید اشاره کرد و گفت‌: در هفته آینده که به نام هفته شهید نامگذاری شده، خادمان شهدا نمایشگاهی از مجموع فعالیت‌ها و خدماتی که به خانواده ایثارگران و شهدا ارائه شده تدارک دیده‌اند که از همگان برای بازدید از این نمایشگاه دعوت به عمل می‌آید.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم گزارشی از اقدامات دولت برای ایجاد زیر ساخت‌ها و ساختارهای مناسب برای رونق فرهنگ کشور ارائه کرد و گفت‌: با اهتمام دولت پس از ۴۵ سال «سند ملی موسیقی جمهوری اسلامی ایران» به تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی رسیده و روز گذشته از سوی رئیس جمهور ابلاغ شده که اتفاق بسیار مهمی در حوزه فرهنگ کشور محسوب می‌شود؛ در این سند تقریباً همه ابهامات در این حوزه برطرف شده است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی نیز از توافق همکاری با دانشکده‌های مهندسی برای اصلاح فرآیندهای خدمات دولتی خبر داد و گفت‌: دولت حدود ۵ هزار خدمت به مردم ارائه می‌کند که در این میان بعضی از این خدمات مسیری طولانی دارد. سازمان اداری و استخدامی با هدف اصلاح این فرآیندها با دانشکده‌های مهندسی صنایع و انجمن مهندسی صنایع به تفاهم رسیده و این مراکز علمی جهت کمک به دولت در راستای هوشمند کردن خدمات دولتی اعلام آمادگی کرده‌اند که فرصت مناسبی برای دستگاه‌های اجرایی جهت بهره مندی از این ظرفیت ایجاد شده است.

رئیس جمهور در ابتدای جلسه امروز هیئت دولت نیز با اشاره به نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان، با برشمردن موهبت‌ها و فرصت‌های بی‌نظیر این ماه برای اعتلای بندگی، همگان را به آمادگی برای بهره بردن بیش از پیش از این فرصت فراخواند.