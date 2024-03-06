نجات دختر مجروح فلسطینی از زیر آوار بعد از ۴۰ ساعت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه فرامنطقه‌ای القدس العربی، حلا حماده دختر ۱۶ ساله فلسطینی بعد از ۴۰ ساعت محاصره در زیر آوار منزل در حالی که از ناحیه دست و پا زخمی شده بود، از زیر آوار زنده خارج شد.

این دختر فلسطینی در جریان تماس تلفنی با عموی خود بعد از حمله رژیم صهیونیستی به منزل مسکونی‌شان گفت: ما از خانه خارج شدیم و به نشانه تسلیم دست‌های خود را بالای سرمان برده بودیم، اما نظامیان اسرائیلی به سمت ما تیراندازی کردند. ما بلافاصله به خانه برگشتیم، اما آنها خانه‌مان را بر سر ما خراب کردند.

بر اساس این گزارش بعد از تخریب این منزل بخشی از دیوار روی بدن حلا افتاد، او لحظاتی قبل از شهادت پدرش با او صحبت کرده بود، پدرش به او گفته بود: من را ببخش که نمی توانم کاری برایت انجام دهم.

از محتوای اظهارات این دختر در تماس تلفنی با عمویش مشخص شد که او به همراه خانواده‌اش قصد داشته با بالای سر گرفتن پرچم سفید از منزل خارج شود، اما نظامیان به سمت آنها شلیک کرده‌اند و وقتی آنها به منزل بازگشته‌اند، بولدوزرهای رژیم خانه را بر آنها خراب کرده‌اند.

عموی این دختر می‌گوید که پدر و مادر این دختر فلسطینی به همراه سه خواهر او در این حمله به شهادت رسیده‌اند، ولی او نهایتا بعد از ۴۰ ساعت و در حالی که دست و پایش زخمی بود، از زیر آوار زنده خارج شد.