بانک سینا ۹۰ درصد سپرده ها را تسهیلات داده است

به گزارش خبرنگار مهر، طبق قانون بانکداری اسلامی، تسهیلات قرضالحسنه نوعی از عقود بانکداری اسلامی است که در آن بانک باید برای نیازهای فرد قرض گیرنده وام دهد و در این نوع وام دادن، کسب سود برای بنگاه بانکداری موضوعیتی ندارد، بانکها وظیفه دارند بخشی از تسهیلات خود را به قرضالحسنه تخصیص دهد تا مردم برای نیازهایی مانند ازدواج، درمان بیماری، خرید مسکن و احتیاجات ضروری استفاده کنند.
آخرین صورت مالی که بانک سینا در انتهای آذر ماه ۱۴۰۲ منتشر کرده و مربوط به پایان آذر ماه است نشان میدهد کل تسهیلات این بانک برابر است با:
سپردههای بانک برابر است با:
سپردههای کوتاه مدت که در صورتمالی ۹ ماهه برابر با ۲۰ هزار و ۳۰۹ میلیارد تومان بوده است. سپردههای کوتاه مدت ویژه ۳۲۸ میلیارد تومان، سپردههای بلند مدت ۲۹,۲۱۷ میلیارد تومان جمع سپردههای هزینه زای بانک تنها ۴۹ هزار و ۸۵۱ میلیارد تومان بوده که نسبت به سایر بانکها به شدت کمتر است.
سپردههای قرض الحسنه یا غیر هزینه زا این بانک ۲۶ هزار ۱۷۶ میلیارد تومان بوده که برابر است با نیمی از سپردههای با سود. جمع سپردههای این بانک ۷۷ هزار و ۴۱ میلیارد تومان بوده است.
بانک چقدر تسهیلات پرداخت کرده است؟
نکته جالب در مورد این بانک این است که تسهیلات این بانک تقریباً برابر ۹۰ سپردهها بوده که این رویه ممکن است منجربه خلق پول بانک شود، تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی این بانک به میزان ۵۳۵ میلیارد تومان بوده و تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی- ریالی به میزان ۶۷ هزار و ۳۷۶ میلیارد تومان است که در مجموع ۶۷ هزار و ۹۱۲ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است.
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