به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های جام جهانی پاراوزنه برداری امارات به کار خود پایان داد و ملی پوشان کشورمان موفق شدند در جدول مدال‌های یک ضرب به ۵ نشان طلا، ۴ نقره و ۲ برنز دست یابند.

نمایندگان کشورمان همچنین در جدول مجموع موفق به کسب ۵ طلا، ۴ نقره و ۲ برنز شدند.

مدال آوران ایران در مسابقات جام جهانی پاراوزنه برداری امارات به شرح زیر است:

-محسن بختیار در دسته ۵۹ کیلوگرم نشان طلا یک ضرب و نشان برنز مجموع

-امیر جعفری در دسته ۶۵ کیلوگرم نشان نقره یک ضرب و نشان نقره مجموع

-روح اله رستمی در دسته ۸۸ کیلوگرم نشان نقره یک ضرب و نشان برنز مجموع

-سید حامد صلحی پور در دسته ۹۷ کیلوگرم نشان نقره یک ضرب و جایگاه پنجم در مجموع

-سامان رضی در دسته ۱۰۷ کیلوگرم جایگاه چهارم یک ضرب جایگاه هفتم مجموع

-علی اکبر غریب شاهی در دسته ۱۰۷ کیلوگرم نشان طلای یک ضرب و نشان طلای مجموع

-احمد امین زاده در دسته ۱۰۷+ کیلوگرم نشان طلای یک ضرب و نشان طلای مجموع

-مهدی صیادی در دسته ۱۰۷+ کیلوگرم جایگاه چهارم یک ضرب و جایگاه هفتم مجموع

رقابت‌های جام جهانی وزنه برداری با حضور ۱۸۳ ورزشکار (۱۰۷ مرد و ۷۶ زن) از ۳۲ کشور جهان به میزبانی امارات از دهم تا پانزدهم اسفند ماه برگزار شد. این مسابقات یکی از رویدادهای مسیر کسب سهمیه برای بازی‌های پارالمپیک پاریس ۲۰۲۴ است.

پس از این رویداد نمایندگان کشورمان می‌بایست در مسابقات جام جهانی گرجستان که به میزبانی تفلیس و در خرداد ماه سال آینده برگزار می‌شود شرکت کنند تا پس از این رویداد تکلیف نهایی سهمیه‌های ایران در رشته وزنه برداری برای بازی‌های پارالمپیک پاریس ۲۰۲۴ مشخص شود.