امیرعبداللهیان با وزیر خارجه سیرالئون دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه کشورمان، در جده و در دیدار «تیموتی موسی کابا» وزیر امور خارجه سیرالئون، روابط دو کشور را دوستانه و همکاریهای دو کشور در زمینههای سیاسی و تجاری را رو به رشد خواند.
وی بر آمادگی کشورمان برای همکاری با سیرالئون در زمینههای انرژی، کشاورزی و فناوری و دیگر زمینههای مورد علاقه تاکید کرد.
امیرعبداللهیان از مواضع قوی سیرالئون در خصوص فلسطین تشکر کرد و با اشاره به شرایط جنگ و نسلکشی در غزه گفت: سیرالئون عضو غیر دایم شورای امنیت است و نقش این کشور هم در شورای امنیت و هم در اتحادیه آفریقا برای حمایت از فلسطین و نیز حمایت از ابتکار آفریقای جنوبی در دیوان بینالمللی دادگستری مهم است.
وی با اشاره به پیشنهاد کشورمان در برگزاری اجلاس فوقالعاده جده در حمایت از فلسطین، از مشارکت وزیر امور خارجه سیرالئون در این نشست تشکر کرد و افزود: حمایت از فلسطین، سیاستی اصولی و ریشهدار در جمهوری اسلامی ایران است و ما حماس را جبهه آزادیبخش میدانیم که برای آزادی سرزمین خود از اشغال مبارزه میکند.
امیرعبداللهیان با تقبیح تلاشهای آمریکا برای تروریستیخواندن حماس، این جریان مقاومت را تجلی اراده ملت فلسین برای آزادی سرزمینشان از اشغال رژیم اشغالگر اسراییل توصیف کرد.
وی با اشاره به اینکه جریانهای مقاومت فلسطین برای اداره غزه پس از جنگ ایدههای پیشرفته و دموکراتیکی دارند و نباید برخی طرفها سرنوشت جنگ را به این موضوع گره بزنند، بر ضرورت اقدام مؤثر و فوری جامعه جهانی برای توقف جنگ علیه غزه پیش از ماه مبارک رمضان تاکید کرد.
امیرعبداللهیان از همتای خود جهت سفر به جمهوری اسلامی ایران به منظور ادامه گفتوگوها در زمینههای مورد علاقه دعوت کرد که مورد استقبال همتای وی قرار گرفت.
وزیر امور خارجه سیرالئون نیز با ابراز خرسندی از این دیدار، آن را فرصت بسیار خوبی برای تبادل نظر در خصوص موضوعات مورد علاقه مشترک دو کشور دانست.
وی افزود: دو کشور روابط و همکاریهای بلندمدت و پایداری با هم دارند و کشورش با توجه به اهمیت جایگاه و نیز توانمندیهای ایران در زمینههای مختلف، علاقمند به توسعه همکاریهای دو جانبه و تعمیق روابط دوستانه با ایران است.
وزیر امور خارجه سیرالئون با اشاره به منابع غنی و ثروت طبیعی کشورش، از همکاری با ایران در زمینه انرژی، علوم و فناوری استقبال کرد.
وی با ابراز نگرانی عمیق نسبت به تحولات غزه و تبیین مواضع قوی و بلندمدت کشورش در حمایت از فلسطین گفت: باید تلاش کرد صدای فلسطینیان به گوش جهانیان برسد.
وزیر امور خارجه سیرالئون افزود: کشورش بر تلاش قوی برای برقراری فوری آتش بس در غزه تاکید دارد.
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