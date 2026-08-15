۱۴۵ شورای محله شهری در کرمانشاه تشکیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث جلیلیان عصر شنبه در جلسه شورای راهبری مدیریت محلهمحور استان کرمانشاه که با حضور استاندار برگزار شد، اظهار کرد: بر اساس دستورالعمل ابلاغی، شورای راهبری مدیریت محله باید ماهانه در مرکز استان به ریاست استاندار و در شهرستانها با مسئولیت فرمانداران تشکیل شود.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمانشاه افزود: از زمان ابلاغ این دستورالعمل در سال گذشته، اقدامات مناسبی از سوی فرمانداران و اعضای شوراهای راهبری شهرستانها با مشارکت نمایندگان سپاه پاسداران، سازمان تبلیغات اسلامی، شهرداریها و تشکلهای مردمی انجام شده است.
وی هدف اصلی تشکیل شوراهای راهبری را ایجاد و تقویت شوراهای محله عنوان کرد و گفت: در مجموع ۳۷۰ محله شهری در مرکز استان و شهرستانهای تابعه مشمول تشکیل شورای محله هستند که تاکنون ۱۴۵ شورای محله در شهرهای استان تشکیل شده است.
جلیلیان با اشاره به وضعیت شوراهای محلی روستایی نیز اظهار کرد: از میان یک هزار و ۳۲۰ روستای واجد شرایط تشکیل شورای محلی، تاکنون حدود ۴۵۰ شورای محلی روستایی در استان شکل گرفته است.
وی با بیان اینکه سند شورای محلهمحور دو شهرستان استان نهایی شده است، تصریح کرد: سند شورای محلهمحور شهرستانهای کنگاور و صحنه در بخشهای شهری و روستایی نهایی و برای سازمان امور اجتماعی ارسال شده است.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمانشاه ادامه داد: در سایر شهرستانهای استان نیز بخشی از شوراهای محلات شهری و روستایی تشکیل شده، اما تدوین و نهاییسازی سند محلهمحور در برخی شهرستانها همچنان ادامه دارد.
جلیلیان ابراز امیدواری کرد با توجه به مصوبات شورای راهبری مدیریت محلهمحور، فرآیند تدوین و نهاییسازی سند شورای محلهمحور استان با همکاری فرمانداران و دستگاههای مرتبط به نتیجه برسد.
وی همچنین به ابلاغ موضوع تشکیل هستههای مقاومت شهری و روستایی و گروههای مسئلهمحور اشاره کرد و گفت: شناسایی، اولویتبندی و پیگیری مسائل و مشکلات هر محله و روستا از محورهای مهم این طرح است که با اهداف سند محلهمحور همسویی دارد.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمانشاه تأکید کرد: شناسایی مشکلات محلات و تلاش برای رفع آنها از اهداف اصلی این طرح است و میتواند در راستای دغدغههای کلان کشور در حوزههای اجتماعی و امنیتی نیز مؤثر باشد.
جلیلیان در ادامه بر ضرورت حضور اقشار مختلف در شوراهای محلات تأکید کرد و افزود: بر اساس چارچوب تعیینشده، نمایندگان گروهها و اقشار مختلف اجتماعی در شوراهای محلات حضور دارند و تلاش شده ظرفیت جوانان نیز در این شوراها به شکل پررنگی مورد استفاده قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: با پیگیری مشاور جوان استاندار، حضور و نقشآفرینی جوانان در شوراهای محلات مورد توجه قرار گرفته و این ظرفیت میتواند در شناسایی مسائل، ارائه راهکار و پیگیری مطالبات مردم محلات نقش مؤثری داشته باشد.
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