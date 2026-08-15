به گزارش خبرنگار مهر، پیمان فلسفی، بعد از ظهر شنبه در نشست خبری با خبرنگاران، از ارائه طرحی سهفوریتی با عنوان «قانون اقتصاد مقاومتی» به مجلس شورای اسلامی خبر داد و اظهار کرد: هدف از تدوین این طرح، نجات اقتصاد کشور، تثبیت نرخ ارز، حفظ ارزش پول ملی و جلب مشارکت مردم در سرمایهگذاری است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اقتصاد کشور نیازمند اصلاحات اساسی است، افزود: باید با شجاعت بیشتری اقتصاد کشور را جراحی کنیم و مشکلات موجود را برطرف سازیم، اما این هدف با شوکدرمانی محقق نخواهد شد.
وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاستهای کلان اقتصادی کشور گفت: تا زمانی که نرخ ارز تثبیت نشود، بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی و افزایش قیمتها ادامه خواهد داشت. در طرح سهفوریتی اقتصاد مقاومتی نیز راهکارهایی برای تثبیت نرخ ارز، اصلاح نظام بانکی و حفظ ارزش پول ملی پیشبینی شده است.
فلسفی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت بازار برنج اظهار کرد: افزایش هزینههای تولید، رشد قیمت نهادهها و حذف ارز ترجیحی از عوامل اصلی افزایش قیمت برنج در سالهای اخیر بوده است.
وی افزود: استفاده از ظرفیت تشکلها و تعاونیهای تولیدی، تأمین ارزانتر نهادهها، خرید تضمینی بهموقع و حذف واسطهها میتواند به کنترل قیمت برنج کمک کند.
رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس، با اشاره به نقش واسطهها در بازار برنج تصریح کرد: برخی کارتلهای بزرگ، برنج را در فصل برداشت با قیمت پایین از کشاورزان خریداری کرده و با چند برابر قیمت در بازار عرضه میکنند، در حالی که تقویت تعاونیها و اتحادیههای تولیدی میتواند به ساماندهی بازار کمک کند.
وی همچنین با اشاره به وضعیت مطالبات گندمکاران گفت: تاکنون بیش از ۸ میلیون و ۷۰ هزار تن گندم به صورت تضمینی خریداری شده و ۲۱۹ هزار میلیارد تومان از مطالبات کشاورزان پرداخت شده است.
فلسفی افزود: تا امروز ۵۵ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شده و ۴۵ درصد باقیمانده نیز باید در سریعترین زمان ممکن تسویه شود تا انگیزه تولید در بخش کشاورزی حفظ شود.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه با اشاره به موضوع تأمین سوخت بخش کشاورزی بیان کرد: با پیگیریهای انجام شده مقرر شده است شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی در مرداد و شهریور ۲۰۰ میلیون لیتر به سهمیه سوخت کشاورزان اضافه کند.
وی درباره وضعیت منابع آبی کشور نیز گفت: میزان بارندگیها در فصل بهار نسبت به سال گذشته ۱۷ درصد افزایش داشته و سطح آب سدهای تأمینکننده آب تهران نیز رشد کرده است.
فلسفی با تأکید بر اینکه قطعی آب در تهران وجود ندارد، خاطرنشان کرد: مدیریت مصرف و صرفهجویی در مصرف آب همچنان ضروری است تا بتوان از ماههای گرم سال عبور کرد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پایان درباره عرضه برنج آمریکایی در بازار اظهار کرد: هیچگونه برنج آمریکایی از مبادی رسمی وارد کشور نشده و محصولاتی که با این عنوان در بازار مشاهده میشوند، به صورت قاچاق و از مرزهای غربی وارد شدهاند.
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