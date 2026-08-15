به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی فخاری اشرفی با اشاره به اجرای طرح پیشگیری و کاهش غریق در سواحل مازندران اظهار کرد: این طرح از ابتدای خردادماه در ۴۷۰ کیلومتر نوار ساحلی استان و با مشارکت هلال‌احمر، ناجیان غریق و اورژانس ۱۱۵ در حال اجرا است.

وی افزود: در این طرح چهار پایگاه دریایی، ۱۳ پست موقت ساحلی و ۳۲ پست گشت سیار موتوری فعال هستند و ۷۶ نفر از نجاتگران و کارکنان هلال‌احمر در کنار ۹۷۶ ناجی غریق در پوشش امدادی سواحل مشارکت دارند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر مازندران ادامه داد: برای تقویت توان عملیاتی نیروهای امدادی، ۱۴ دستگاه آمبولانس، ۱۰ خودروی پشتیبانی و ۳۲ دستگاه موتورسیکلت نیز در اجرای این طرح به کار گرفته شده است.

فخاری اشرفی با بیان اینکه محور اصلی فعالیت‌های امسال بر پیشگیری از حوادث و کاهش شمار غریق متمرکز است، تصریح کرد: استقرار نیروها و گشت‌های سیار با هدف شناسایی نقاط پرخطر، ارائه هشدارهای ایمنی و واکنش سریع در زمان وقوع حوادث انجام می‌شود.

وی گفت: در بخش ارائه خدمات حضوری نیز ۵۵۸ نفر از خدماتی شامل پانسمان، آتل‌بندی، کنترل فشار خون و قند خون و رسیدگی به موارد گرمازدگی بهره‌مند شدند و ۲۱ مصدوم نیز برای دریافت خدمات تخصصی‌تر به مراکز درمانی انتقال یافتند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر مازندران، ناآشنایی با وضعیت بستر دریا و تغییرات توپوگرافی ساحل، بی‌اطلاعی از قواعد شنا و وجود جریان‌های شکافنده را از عوامل مهم بروز حوادث دریایی عنوان کرد.

فخاری اشرفی با تأکید بر ضرورت توجه گردشگران به توصیه‌های ناجیان غریق و امدادگران خاطرنشان کرد: ورود به محدوده‌های حادثه‌خیز و شنا در مناطق ممنوعه، ریسک وقوع غرق‌شدگی را به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد و شهروندان باید برای حفظ جان خود تنها از مناطق مجاز و تحت پوشش ناجیان غریق استفاده کنند.