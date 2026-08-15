به گزارش خبرگزاری مهر، ندا محمدیپور در سخنانی، اظهار کرد: بارشهای مناسب پاییزی میتواند شرایط استقرار مطلوب گیاه را فراهم کند، اما اگر در کنار آن تراکم کشت بیش از ظرفیت مزرعه باشد، در ادامه فصل رقابت بوتهها برای جذب رطوبت و مواد غذایی افزایش خواهد یافت.
وی افزود: این مسئله در مزارع دیم اهمیت بیشتری دارد، زیرا منابع آب و رطوبت خاک محدود است و تراکم نامناسب میتواند باعث مصرف سریعتر رطوبت موجود، تضعیف بوتهها و در نهایت کاهش عملکرد محصول شود.
مدیر زارعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان با تأکید بر اینکه «بذر بیشتر، الزاماً محصول بیشتر نیست»، گفت: میزان بذر و تراکم مناسب باید باتوجهبه شرایط اقلیمی، نوع خاک و وضعیت هر منطقه تعیین شود و افزایش خودسرانه تراکم، تصمیم فنی مناسبی برای دستیابی به عملکرد بالاتر نیست.
محمدیپور از کشاورزان خواست پیش از کشت، برای تعیین میزان بذر و تراکم مناسب مزرعه خود با کارشناسان مشورت کنند و برای دریافت توصیههای فنی به مراکز جهاد کشاورزی و کارشناسان پهنه مراجعه کنند.
وی تصریح کرد: رعایت اصول فنی در زمان کشت، بهویژه مدیریت تراکم، نقش مهمی در استفاده بهتر از رطوبت خاک و حفظ ظرفیت تولید مزارع دیم دارد.
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