ذوب آهن و فولاد امتیازات را تقسیم کردند/ صنعت نفت در خانه متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال ذوب آهن اصفهان و فولاد خوزستان در هفته نخست بیست و ششمین دوره رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران از ساعت ۱۹:۳۰ امروز شنبه با قضاون سیدرضا مهدوی در ورزشگاه فولادشهر به مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان با تساوی بدون گل به پایان رسید.

شاگردان عبدالله ویسی که از امتیاز میزبانی برخوردار بودند تلاش زیادی کردند تا به سه امتیاز بازی خانگی دست پیدا کنند اما شاگردان حمید مطهری در تیم فولاد این اجازه را به آنها ندادند و با کسب یک امتیاز به اهواز برگشتند.

در دیگر دیدار امروز تیم‌های فوتبال صنعت نفت آبادان و ملوان از ساعت ۲۰ در ورزشگاه تختی آبادان و با قضاوت حسن اکرمی به مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان با تساوی یک به یک خاتمه یافت.

ابتدا متین کریم‌زاده با شوتی سرکش از پشت محوطه جریمه نفت را به گل رساند اما در دقیقه ۴۱ محمدرضا عباسی ارسال محمد پاپی را با ضربه سر به گل تساوی تبدیل کرد.