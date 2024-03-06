به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع وابسته به مقاومت فلسطین به المیادین گفت: هدف از گفتگوهای ادامه دار قاهره، دست یابی به آتش بس دائمی، بازگشت آوارگان و خروج نظامیان اشغالگر از غزه و تأمین نیازهای ملت ما است.

این منبع بیان کرد: اشغالگران تاکنون موضع مثبتی در قبال جنگ نداشته اند و قصد خروج از غزه را ندارند. اشغالگران به دنبال بررسی جزئیات موضومع بازگشت آوارگان هستند و اینکه به شکل تدریجی محقق شود.

منبع مذکور تاکید کرد: اشغالگران به توافق درباره امداد رسانی، کمک‌ها و افزایش مقادیر آن پایبند نیستند و اگر هم موافقت کند به بهانه‌های واهی از جمله ناتوانی از آن طفره می‌رود.

این منبع افزود: هیأت حماس نرمش زیادی به خرج داد اما اشغالگران به دنبال به شکست کشاندن تلاش‌های میانجی گران در زمینه آتش بس و به سرانجام رساندن مبادله اسیران هستند.

منبع مذکور تاکید کرد: اشغالگران و اعوان آنها در رسانه‌ها مدعی می‌شوند که گفتگو در بند اسیران مانده و اختلاف درباره شمار اسیران است و این به هیچ وجه درست نیست.