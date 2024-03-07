به گزارش خبرگزاری مهر، در شرایطی که صهیونیست‌ها و در رأس آن شخص «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم اشغالگر مانع به نتیجه رسیدن مذاکرات برای آتش‌بس در غزه و تبادل اسرا می‌شوند، «سامی ابوزهری» از رهبران حماس در گفت‌وگو با الجزیره اعلام کرد که این جنبش با روحیه مثبت و انعطاف‌پذیری بالا در مذاکرات برخورد می‌کند تا تجاوزات دشمن علیه مردم فلسطین متوقف گردد.

ابوزهری با اشاره به اینکه هدف حماس توقف تجاوزات علیه مردم غزه و رسیدن به آتش‌بس دائمی است، تاکید کرد: ما هیچ فرصت واقعی جهت ایجاد امنیت و آسایش برای مردم فلسطین و تحقق مطالبات آنها را از دست نمی‌دهیم.

این رهبر حماس تاکید کرد: ما از هر پیش نویس قطعنامه‌ای در شورای امنیت که خواستار آتش‌بس در غزه بدون ربط دادن آن به شروط دیگر باشد، حمایت می‌کنیم؛ اما امکان ندارد توافقی را بپذیریم که آتش‌بس دائمی و خروج نیروهای اشغالگر از غزه و بازگشت آوارگان فلسطینی به خانه‌های خود را تضمین نکند.

درحالی که با مانع‌تراشی طرف صهیونیستی تاکنون هیچیک از مذاکرات آتش بس غزه به موفقیت نرسیده است، دیروز یک منبع وابسته به مقاومت فلسطین به المیادین گفت: هدف از گفتگوهای ادامه دار قاهره، دست یابی به آتش بس دائمی، بازگشت آوارگان و خروج نظامیان اشغالگر از غزه و تأمین نیازهای ملت ما است.

این منبع افزود: هیأت حماس نرمش زیادی به خرج داد اما اشغالگران به دنبال به شکست کشاندن تلاش‌های میانجی‌ها در زمینه آتش بس و صرفاً به سرانجام رساندن مبادله اسیران هستند.