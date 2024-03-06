جامعه جهانی باید تخریب محیط زیست غزه را به طور جدی پیگیری کند

به گزارش خبرگزاری مهر، سمیه رفیعی در نشست تأثیرات جنگ بر غزه؛ حسابرسی و ارزیابی زیست‌محیطی و امنیت غذایی گفت: وجدان عمومی جهانیان در مقابل وسعت و عمق جنایات مکرر رژیم صهیونیستی و داعیه‌های آزادی و حقوق بشر با دیدن تصاویر غزه و گرسنگی کودکان و آوارها چه می‌گوید؟

وی افزود: تنها حدود یک هفته پس از جنگ غزه به عنوان عضو کمیته بین‌المللی توسعه پایدار اتحادیه بین‌المجالس جهانی-IPU در نشست سالانه این مجمع در کشور آنگولا، با استناد به آخرین وضعیت محیط زیست غزه هشدار جدی تخریب سرزمین و محیط زیست غزه را اعلام و از همه نمایندگان عضو این اتحادیه که بیش از ١٨٠ کشور عضو آن هستند درخواست کردم که با ساز و کارهای موجود جلوی این ظلم به بشریت و کره زمین گرفته شود.

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس تاکید کرد: مگر نه اینکه مباحث مرتبط با تغییرات اقلیمی به ویژه در این نقطه از جهان خود به تنهایی زنگ هشدار جدی و خوفناکی از آینده بشر و فرزندان ماست؟ در حالی که منابع کره زمین مشترک و وظیفه ما در برابر نگهداشت آن امری مسلم و بدیهی است.

وی گفت: در هیچ اکوسیستمی درنده‌ترین حیوانات با هم‌نوعان خود این گونه که رژیم صهیونیستی با مردم مظلوم و بی پناه غزه رفتار کرده، رفتار نمی‌کنند.

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس به استفاده از فسفر سفید توسط رژیم صهیونیستی در جنگ غزه اشاره و تاکید کرد: اثرات این عنصر جدا از تخریب‌های لحظه‌ای، سال‌ها در آب و خاک باقی می‌ماند و بی‌شک دریای مدیترانه را آلوده می‌کند و کسی در امان از این حجم آلودگی نیست.

وی گفت: باید سازمان ملل در اجلاس‌های آتی تغییرات اقلیمی مساله محیط زیست غزه و تخریب‌های آن را مورد بررسی جدی قرار دهد.

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس در پایان گفت: حق نداریم حق حیات را از احدی سلب و تضییع کنیم.

دستغیب، رئیس دیوان محاسبات کشور نیز گفت: هدف قرار دادن حق برخورداری از محیط زیست سالم و پایدار که حق مسلم بشری است، جنابت جنگی است.

وی با اشاره به بمباران تأسیسات زیربنایی غزه توسط رژیم صهیونیستی گفت: در حال حاضر ۹۷ درصد آب غزه آلوده شده و قابل استفاده نیست.

دستغیب تاکید کرد: در تمام جنگ‌ها محیط زیست و منابع طبیعی قربانیان خاموش محسوب می‌شوند.

وی گفت: رژیم صهیونیستی در صدد محو همزمان و غیرقابل سکونت کردن محیط زیست غزه است و پیشنهاد می‌کنیم پروژه مشترک حسابرسی محیط زیست غزه و فلسطین با آژانس‌های سازمان ملل اجرایی شود.

همچنین بیگدلی، معاون کنسولی وزیر خارجه نیز با اشاره به اثرات تخریب و جنگ غزه گفت: اقدام رژیم صهیونیستی برنامه‌ای از پیش برنامه‌ریزی شده برای نابودی یک ملت است که با حمایت آمریکا و کشورهای غربی ادامه دارد.

وی‌با اشاره به حمایت ایران از حق مردم فلسطین گفت: استفاده از ظرفیت آژانس‌های سازمان ملل برای بررسی و ارزیابی فوری آثار حملات رژیم صهیونیستی به غزه و آسیب‌های وارده ضروری است.

عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز در این همایش با تاکید بر اینکه رژیم صهیونیستی تمام قوانین زیست محیطی را زیرپا گذاشته و سلامت و محیط زیست و امنیت غذایی غزه را نابود کرده است از آمادگی کامل مجلس ایران برای احقاق حقوق حقه مردم فلسطین خبر داد.

در این نشست کارشناسان گزارشاتی از تخریب‌های محیط زیست در غزه ارائه کردند.

در پایان این مراسم نهالی به نشانه صلح و دوستی با حضور سفرای کشورهای حاضر در نشست کاشته شد و همچنین تعدادی پرنده نیز رهاسازی شد.